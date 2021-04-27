陳正犖：如何調配環球股票部署？

我們繼續看到環球經濟從疫情中復甦，美國受惠於財政刺激措施及疫苗接種，今年經濟表現料跑贏，其他地區於今年稍後時間及明年或從後趕上，全年環球股票回報仍可望看高一線。對比過去一年憧憬危機後復甦而帶動的強勁反彈，股票回報無可避免將減少，加上年初至今環球股市已經再升約10%，代表性較廣泛的股市指數升勢或不如之前般明顯。

投資者可考慮將美國中小型股減至持偏低比重，資金進一步換至醫藥健康護理行業的策略主題投資。健康護理行業收入及盈利穩定增長，不過自2019年底以來累計僅升15%，這已經包括了年初至今5%的升幅，大幅落後於其他美國股票。健康護理股一般比標普500指數有折讓，惟目前25%的估值折讓或反映對政策過度關注。受惠於人口結構變化帶來的需求刺激，健康護理股收入及盈利增長持續高於環球其他行業，而且在跌市當中，往往呈現較明顯的抗跌力。

自2019年底即疫情爆發前，環球股票已累升25%，這主要反映經濟衰退風險降溫，加上強大宏觀經濟政策支持復甦，期內美國及中國股票回報達三成，領先其他市場，故此我們去年底已對中美股票佔資產組合比重看法降至中性，不過如果中美股市出現調整，或者是重新增持的機會。全球經濟復甦預期將分成不同階段，部分地區控制疫情的進度仍較緩慢。如果從2019年底計起，中美以外主要地區的股票回報，只是相當於美國的一半，當中拉丁美洲以美元計仍累跌16%。之前處理疫情信心脆弱，稍後有望改善，意味疫情下仍然落後的市場未來一年有機會反彈，英國及歐元區已經開始受惠，環球投資者流入美股的資金減慢，並似乎開始為歐洲市場帶來刺激，我們預期類似情況或於拉丁美洲及東南亞等新興市場出現。

最近市場對內地收緊信貸政策的憂慮，加上中美關係仍不明朗，都可能拖累環球股市調整，不過扭轉環球經濟復甦的可能性不大。我們建議投資者要留意並對沖股市短線下跌的風險，並非要減持組合內的長遠策略持倉。美國大型增長股之前帶領市場反彈，短線明顯回落的話，反而提供吸引的入市機會。債市亦然，如果美國十年期債息真的升穿2厘水平，或是時候輕微調高環球債券配置。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖