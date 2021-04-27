林嘉麒：「五窮月」不妨吼位撈貨

恒生指數上周雖然先高後低，但最終出現反彈，全星期波幅800點，有驚無險最後微升109點。以周線圖看，是自3月12日一周以來，再度重上10周線以上。不過，本周四是恒指結算，恒指昨日重上50天線後無功而還，收市更由升轉跌，慶幸是守得住10天線水平，明顯見10天線以上為恒指大戶的短線目標價，起碼於4月十分明顯。預估期結結算日前，大戶在50天線之上會心急獲利。

傳統5月說「Sell In May」，今年要擔心嗎？答案是要的！自2018年開始連續3年應驗。2018年5月，恒指由30,500點開始下挫，跌足半年，到10月低見24,500點才開始回穩，跌幅兩成。於2019年4月，恒指反彈至半年高位30,280點，5月接力由30,000點開始向下，月內最多跌3,231點，跌幅一成。2020年5月也是下跌，4月收市價為24,643點，5月最低見22,519點，跌幅接近一成。幸好是，去年恒指及後反覆向上，年底更以27,231點作結，由5月低位計升幅達兩成。

下周踏入5月，投資者要分外小心，今年情況與去年相若，不排除5月調整後再有力向上。事實上，疫情最嚴重的時刻已過，現在全世界已開始疫苗接種，儘管進程不太順利，而且印度近日疫情失控，但比較去年多國封城抗疫的情況已好得多。再者，環球央行努力救市，持續擴大資產負債表，以量化寬鬆救經濟，整體形勢向上，5月就算出現調整，以現時情況看也未要太擔心，或者是吸納機會。

另方面，半導體供應緊張，將影響多個行業。市調機構IC Insight預計，2021年全球微控制器單元(MCU)市場規模有望達223億美元，按年增逾7%。不過，全球晶片短缺危機，正從汽車行業蔓延到消費電子及電視機和洗衣機等家用電器領域。導致晶片緊張短缺，一方面是由於上游晶圓廠產能不足，另方面是因為企業正在大幅度屯積庫存。

在超大規模客戶、個人電腦(PC)、超移動設備和5G手機終端市場需求的推動下，記憶體、GPU和5G晶片組帶動半導體增長，而汽車和工業電子市場則因疫情導致的支出減少或支出暫停而受到影響。家電方面，其晶片要提前半年、一年備貨，家電晶片的價格也上漲，成為今年彩色電視、冷氣機等漲價的因素。韓國兩家主要電子零部件廠商三星電子和LG電子都已經表示製造受礙，晶片短缺預計將持續到2022年。另外，冷氣機電路板上的晶片已按年漲價15至30%。

事實上，有實力的家電整機廠囤積晶片的力度在加強，主要是格力、美的和海爾等。現在由於晶圓製造商更加偏向於將產能分配給高利潤產品，因此用於低利潤家電的晶片的生產已經被排到了最後。若果此情況更為惡劣，生產出現問題，導致價格上升，經濟復甦進程也會受到影響。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)