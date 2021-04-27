中國首季工企利潤按年增1.37倍　原材料製造業利潤急飆

國家統計局公布，1至3月份規模以上工業企業實現利潤總額18,253.8億元人民幣(下同)，按年增長1.37倍，另較2019年1至3月份增長50.2%，兩年平均增長22.6%。單計3月份，規模以上工業企業實現利潤總額7,111.8億元，按年增長92.3%。

規模以上工業企業中，首季國有控股企業實現利潤總額6,165.4億元，按年增長1.99倍；股份制企業實現利潤總額12,792.7億元，增長1.29倍；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額5,128.1億元，增長1.61倍；私營企業實現利潤總額5,163.3億元，增長91.9%。

該局工業司高級統計師朱虹表示，首季工業企業效益狀況延續較快恢復態勢，但也要看到，全球疫情走勢和國際環境還存在較大不確定性，行業間恢復仍不均衡，特別是原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本壓力，工業企業效益恢復基礎仍需進一步鞏固。下階段，要繼續保持宏觀政策的連續性穩定性，着力補短板、挖潛力、增優勢，擴大有效需求，提升發展質效，不斷鞏固實體經濟恢復基礎，推動工業經濟持續穩定健康發展。

首季規模以上工業增加值按年增長24.5%，營業收入增長38.7%，生產銷售均實現高速增長，有力推動企業利潤擴張，是企業盈利增加的主要原因之一。

各行業利潤普遍增長，近4成行業利潤翻一番。首季在41個工業大類行業中，有39個行業利潤實現按年增長，增速均達到兩位數及以上，1個行業由上年同期虧損轉為盈利，1個行業減虧。在利潤增長的行業中，有16個行業增速超過100%，佔39%。與2019年首季相比，有30個行業實現利潤增長，行業增長面達73.2% 。

首季原材料製造業利潤按年增長4.34倍，兩年平均增長40.7%，比規模以上工業高18.1個百分點。在大宗商品價格上漲和需求持續回暖等因素帶動下，原材料行業利潤增速較1至2月份提高88.4個百分點，拉動首季規模以上工業利潤增長51.5個百分點，是拉動作用最強的行業板塊。其中，化學原料和化學製品業利潤按年增長3.43倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長3.88倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長4.71倍，石油、煤炭及其他燃料加工業按年扭虧為盈，新增利潤1,151.5億元。以上4個行業合計拉動規模以上工業利潤增長46.9個百分點。

首季裝備製造業、高技術製造業利潤按年分別增長1.89、1.26倍，兩年平均分別增長24.1、36.8%。在市場需求回暖、出口持續增長、投資穩定恢復等有利因素推動下，汽車製造業利潤按年增長8.43倍，計算機、通訊和其他電子設備製造業增長1.41倍，電氣機械和器材製造業增長1.67倍，專用設備製造業增長1.46倍。以上4個行業合計拉動規模以上工業利潤增長38.2個百分點。

首季規模以上工業企業每百元營業收入中的成本按年減少1.36元。其中，石油、煤炭及其他燃料加工業每百元營業收入中的成本按年減少9.71元，化學原料和化學製品製造業減少4.53元，煤炭開採和洗選業減少4.21元。規模以上工業企業營業收入利潤率為6.64% ，按年提高2.76個百分點，利潤率達到歷史較高水平。

3月底規模以上工業企業虧損面為27.1%，按年縮小7.3個百分點。首季虧損企業按年減虧32.7%。

3月底規模以上工業企業產成品存貨按年增長8.5%，比2月底回落0.1個百分點；產成品存貨周轉天數為18.3天，按年減少4.7天，比2月底減少1.4天。