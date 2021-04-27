野村料美團或被罰46億人幣 交銀指對業務影響有限

美團股價今(27日)最新報312.4港元，升2.4%。

該行指出，若罰款是按上一年銷售額的4%，美團將可能被罰款46億元人民幣，相當於美團淨現金餘額為180億美元約4%，包括最近發行股票和可換股債券新籌集的100億美元，該行預計潛在罰款對美團的業務影響有限，維持其「買入」評級，目標價404港元。

● 交銀：罰款金額介乎40至120億化幣 對營運影響有限

另一投行--交銀國際發表的研究報告指出，主管機關若認定屬實，開罰金額將介於40億元至120億元人民幣，料對美團營運影響有限。

交銀指出，根據阿里巴巴案例，認為對美團的判定依據可能為以下幾點：

- 美團在中國外賣市場的市佔率。

- 美團對服務價格及商家流量是否有控制能力。

- 資金及技術能力。

- 商家對平台依賴程度及是否依賴平台數據導致高昂的遷移成本。

- 新進入者的門檻。

- 是否有「二選一」等違規證據。

而美團方面可以對主管機關提出的有利證明則有

- 商家對平台依賴度較低。

- 商家本身對外賣業務的承接能力有限。

- 優質或品牌商家對佣金率有一定談判能力。

- 美團外賣去年純益率只4%，單均盈利0.28元人民幣，平台沒有因此獲得高額利潤。

交銀國際認為，就算最終主管機關確定美國違反反壟斷法而遭罰，罰款區間40億至20億元人民幣，約2018/19年外賣業務GMV(總交易額)的1至3%，佔淨現金比重3至9%(在最近一次融資後)，對今年虧損率影響2至7%。