騰訊：專注在軟體「連結」 不跟風造車…
2021年04月27日 10:34
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外媒報道，騰訊(00700)高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生，近日在與北京大學光華管理學院戰略合作發布會上指出，騰訊並不是甚麼產業都會介入，過去公司不做手機，現在也不會造車，不過會以軟件服務的方面進入相關產業。
內地近年刮起一股造車旋風下，不少網科大廠紛紛投入生產智慧汽車產業，如阿里巴巴 (09988)結合上汽推出的「智己汽車」已於上海車展亮相；吉利集團與科企合資成立的集度汽車也將登陸明年車展；另一方面小米(01810)宣布斥千億現金跨界造車。外界對「BAT」三家科技巨企中，唯一沒有宣布整車製造的騰訊感到奇怪。
湯強調，騰訊的核心能力是「連接」，因此過去公司都不會介入當紅的手機產業，現當然也不會進入整車製造產業中，騰訊而是會從軟件方面給予相關產業支持。
另一方面他提到騰訊「to C」(B2C，企業對客戶)到「to B」(B2B，企業對企業)的演進過程，在2010年前奇虎360與騰訊QQ爆發內地知名的「3Q大戰」後，騰訊朝向開放平台轉型。騰訊開放包括支付、流量、帳號、技術等方面，特其是在幫合作夥伴進行IT布局時，逐漸形成騰訊雲，但當時的雲端運算業務雖然是未來基礎設施，擁有廣闊的前景，但是也存在資源消耗大，使用率不高等問題。
不過，他表示產業數碼化，網絡安全和訊息化，新基建、一帶一路、新創產業的發展，都為「to B」產業帶來前所未有的機會。騰訊自身擁有先進技術、企業服務能力和通過「C端」回饋給「B端」的能力，這些均支持騰訊向「to B」業務轉型。而且騰訊在做「to B」 業務時還具有微信支付、小程序和生態夥伴的優勢。