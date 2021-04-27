騰訊：專注在軟體「連結」　不跟風造車…

湯強調，騰訊的核心能力是「連接」，因此過去公司都不會介入當紅的手機產業，現當然也不會進入整車製造產業中，騰訊而是會從軟件方面給予相關產業支持。

另一方面他提到騰訊「to C」(B2C，企業對客戶)到「to B」(B2B，企業對企業)的演進過程，在2010年前奇虎360與騰訊QQ爆發內地知名的「3Q大戰」後，騰訊朝向開放平台轉型。騰訊開放包括支付、流量、帳號、技術等方面，特其是在幫合作夥伴進行IT布局時，逐漸形成騰訊雲，但當時的雲端運算業務雖然是未來基礎設施，擁有廣闊的前景，但是也存在資源消耗大，使用率不高等問題。

不過，他表示產業數碼化，網絡安全和訊息化，新基建、一帶一路、新創產業的發展，都為「to B」產業帶來前所未有的機會。騰訊自身擁有先進技術、企業服務能力和通過「C端」回饋給「B端」的能力，這些均支持騰訊向「to B」業務轉型。而且騰訊在做「to B」 業務時還具有微信支付、小程序和生態夥伴的優勢。