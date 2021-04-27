去年內地獨角獸企業251家創新高　頭三甲你一定識...

長城戰略諮詢近日發布《中國獨角獸企業研究報告2021》顯示，2020年中國獨角獸數量達到251家，再創新高，總估值首次超過1萬億美元。以估值排序，首三位為字節跳動、螞蟻集團及滴滴出行，估值分別為1,800億美元、1,500億美元及580億美元。截至2021年首季，新進中國獨角獸企業共有23家。

報告顯示，估值達到或超過100億美元的超級獨角獸共12家，除了以上3家公司外，還包括菜鳥網絡、快手、微眾銀行、京東科技、猿輔導、SheIn、京東物流、商湯科技、滿幫集團。

獨角獸企業分布於27個種類、88個細分項。新能源與智能汽車、數碼文娛、智慧物流、數碼醫療、人工智能、新零售、電子商務、互聯網教育、創新藥與器械、產業互聯網等均擁有10家以上獨角獸企業。2020年新出現網紅爆品、商業衛星、智能充電、AI製藥、半導體材料、知識產權數據服務、數碼醫助、在線教室、數碼健身等9個新賽道。

值得留意，互聯網平台企業投資孵化了超過5成的獨角獸，投資孵化獨角獸成為平台型企業構建生態圈的重要途徑。騰訊、阿里巴巴、京東、小米、美團和58同城等，成為投資獨角獸最多的平台型企業。有35家大企業參與孵化43家獨角獸企業，覆蓋新能源與智能汽車、產業互聯網、智慧出行、創新藥與器械、數碼房產等。

2020年共有24家獨角獸企業上市，當中12家選擇美股上市，8家挑選內地，4家落戶港股。

長城戰略諮詢對獨角獸企業的追縱研究，2016至2020年，獨角獸企業的數量由131家攀升至251家。近4年共有64家獨角獸企業在國內外資本市場上市。美團、拼多多、寧德時代、小米、快手等5家獨角獸企業上市後市值超千億美元，12家獨角獸上市後市值超百億美元，字節跳動、猿輔導、商湯科技、SheIn、滿幫集團等5家超級獨角獸估值實現倍增，12家獨角獸企業2020年營收按年增幅超過100%。