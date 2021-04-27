互聯網時代　造就呢門「黑產業」興起…

互聯網應用日趨普及，對政經的影響力亦日大。外媒發現，協助在網絡世界散播誹謗，以及宣稱能幫忙移除抹黑言論的，往往會是同一批人，似在造就一個「黑產業」的興起，監管機構必須注視。

美媒工作者Aaron Krolik為了得知中傷他人名譽的網絡生態，誰該負責和誰能獲利，特別撰寫了一篇中傷自己是「魯蛇」的文章，張貼在5個抱怨網站，結果一個月內就被複製衍生成15個網站的21篇貼文。

為了評估這些誹謗言論的影響力，他以軟件下載十幾個最活躍抱怨網站的每則貼文，發現有關於4.7萬人的15萬則貼文。再用網絡蜘蛛查詢這些被攻擊的人，約三分之一，第一頁搜尋結果就會出現負面貼文，而如果是圖片搜尋，超過一半的人在很前面的位置會顯示抱怨網站連結。有時搜尋引擎還在人名後面建議相關字，例如搜尋「Aaron Krolik New York」，後面可能自動加上「魯蛇」字眼，給不實誹謗增加了可信度。

為甚麼這麼多網站想複製貼文？有個重要線索是出現在這些貼文旁邊的廣告：有人提供「聲譽管理」(Reputation Managment)的付費服務，移除這些影響名譽的內容。如果依業者報價，他的情況大概要花上2萬美元！

他聯絡到的業者裏僅有一位同意接受採訪，這名業者自2018年起經營FoulSpeaker.com，專門複製其他網站上的攻擊文章，指這是吸引訪客的好方法，同時經營聲譽管理服務，協助「自搜尋引擎結果移除有關自己的不想要的訊息」，這「黃金方案」索價699.99美元，可幫顧客更改攻擊貼文的電腦代碼，指示搜尋引擎加以忽略。

另一家聲譽管理服務業者247Removal.com的廣告也常出現在抱怨網站。據報網站經營者每移除一則貼文索價750美元或更高，大部分顧客都須付費數千美元，而為移除貼文，須經常支付「行政費用」給抱怨網站的網管人員。可付錢不見得能了事，RepZe.com曾收取一名顧客4,000美元，移除兩則負面貼文，惟幾個月後這些貼文重新浮現於網絡。結果Krolik直接找網絡平台商處理問題，惟大部分人的經驗顯示，圖片搜尋的結果較差，仍易出現抱怨網站的連結。