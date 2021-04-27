分析指鴻海或分拆電動車業務於美國以SPAC形式上市

台灣企業--鴻海(台股：2317)與美國威斯康辛州簽署的百億投資案，惟至今已大縮水。外電評論文章分析指，彭博專欄文章分析指，為了重新取得在美國的信譽，鴻海很可能嘗試將電動車部門分拆，藉特殊目的收購公司(SPAC)上市來獲得更多合作夥伴。

分析指出，鴻海需要重新定位，前年威斯康辛投資案破土後，從淵先的保證、退出到今天的重新談判，鴻海最終未斥資百億美元、創造成千上萬個就業機會。上周威州宣布，鴻海投資案的獎勵規模將由30億美元下調至8,000萬美元，每職缺的補貼亦從17萬降至1.3萬美元，且不再要求建置10.5代面板廠。

對美國承諾的投資案大幅下修後，如今鴻海可能會嘗試利用電動車業務來重建在美國的信譽，並透過SPAC來上市。此途徑除了能籌集資金，還能吸引更多合作夥伴並重寫蘋果公司(Apple Inc.)代工廠定位的機會。

鴻海去年公布電動車新業務計劃，成為基礎汽車平台開發商，以及契約製造商，目前第一批客戶包含中國的拜騰汽車、Fisker等。其董事長劉揚偉也希望未來幾年能會吸引更多國際客戶。

儘管鴻海7成收入來自美洲，其中主要為Apple，但鴻海在美國知名度仍較低，有別於台積電，鴻海目前仍未在美國上市，使美國投資者幾乎沒有管道買進該股票，目前僅能透過粉紅單買賣。