【高盛推介】騰訊股價受壓　輪證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在上周五(23日)重上630港元水平收市後，周一(26日)跌約0.6%，周二(27日)早段繼續受壓，低見616.5元後跌幅收窄，落後大市。

國家市場監管總局公布，對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。市場憂慮遭監管行動波及。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署淡倉，過去3個交易日皆錄得資金流入認沽證及熊證，分別合共約1,190萬及360萬元，並見周一流入熊證的資金集中在660至665元收回區域的產品。周一流入牛證的資金集中在605元以上收回價的產品。

進而觀察港股通資金流向，則見近期北水持續買入騰訊，當中過去3個交易日皆錄得資金淨買入，合共約14.5億元。

騰訊購證12739，行使價680.5元，2021年6月28日到期，實際槓桿13.2倍，高槓桿。

騰訊購證11038，行使價656.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿12.7倍，貼價、高槓桿。

騰訊牛證63492，收回價600元，行使價597.2元，換股比率500，槓桿比率24.1倍，高槓桿貼牛。

騰訊牛證62682，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，近40.5元收回距離牛證。

騰訊沽證21564，行使價565.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿14.1倍，高槓桿、低街貨。

騰訊沽證11039，行使價532.38元，2021年7月23日到期，實際槓桿12.5倍，價外、高槓桿。

騰訊熊證63464，收回價650元，行使價653元，換股比率500，槓桿比率17.5倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。

騰訊熊證60830，收回價660元，行使價663元，換股比率500，槓桿比率13.8倍，近39.5元收回距離熊證。

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