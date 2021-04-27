調查：逾半受訪者認為目前並非置業時機…

花旗銀行第一季香港市民置業意向調查結果顯示，認為現時屬好或極好的置業時機的受訪者佔7%，比例與2020年第四季相若；認為是一般置業時機的受訪者佔37%；差或極差置業時機的受訪者佔56%。

同時，17%受訪者表示有興趣置業，比例與上季持平。而按調查結果作推算，約45.1萬人於今年2至3月曾參觀樓盤，比去年同期上升近5成，可見在疫情起伏下仍有不少市民四出搜羅合適樓盤。不過，亦有54%的受訪者表示不感興趣於現時置業。

縱然受到疫情打擊，受訪者對樓市卻逐漸重現信心，33%受訪者認為未來1年樓價將上升，有47%預期樓價維持平穩，兩者數字分別比去年四季相應數字為多。而整體看淡樓市的受訪者比例，亦由上季的36%下跌至第一季的20%。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，隨着疫情有逐步放緩的趨勢，經濟有望進一步復甦，有條件釋放累積以來的置業需求。建議有意置業的市民應全面評估個人的財務狀況，選擇合適的按揭計劃。

是次調查以隨機抽樣電話訪問形式，於今年3月份訪問超過500名香港市民。儘管當時疫情反覆變化，確診數字更一度回升，卻未見受訪者置業意欲受挫，反而對樓價發展抱持正面展望。