滙豐首季列帳基準稅前利潤近58億美元　股價午後漲近3%

滙豐午後股價曾升2.5%，高見46.25港元。

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，首季經調整除稅前利潤按年升108.61%，至63.9億美元；季內純利亦上升117.36%，至38.8億美元。惟淨利息收益率按年減少0.33個百分點，至1.21%，淨利息收益亦減少14.42%，至65.14億美元。

受惠集團今年首季的預期信貸損失的撥回淨額為4.34億美元(主要來自英國)。根據現時的主流經濟預測，滙控預期2021年的預期信貸損失準備將較集團2020年業績報告預測的中期範圍，即平均貸款的30至40點子為低。

滙控反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，於首季按年上升6個百分點，至10.2%。截至3月底，該行的普通股權一級資本比率(CET1)按年升1.3個百分點，至到15.9%，反映資本充足及財務穩健。該行亦繼續尋求於2022年底前實現將風險加權資產總值削減超過1,000億美元。中期(界定為3至4年期)而言，會繼續實現ROTE高於或相等於10%，同時維持CET1高於14%，中期控制在14%至14.5%之間。

滙控冀於2022年將經調整成本基礎控制在310億美元或以下，並擬於2020至2022年期間節省成本50億至55億美元，同時投放70億美元於達標支出上。

於業績中指出，如集團今年2月公布2020年全年業績報告所述，集團不擬於2021年內按季度派息，但會於8月公布2021年中期業績時考慮是否宣派一次股息。集團最新宣布更新派息政策，包括自2022年起將目標派息比率定於列帳基準每股盈利的40%至55%，而每股盈利可因應商譽或無形資產減值等非現金重大項目，作出靈活調整。