【產經直播】碳中和概念睇高一線？

內地碳中和發展為重中之重，務求在2030年前碳達峰、2060年前碳中和，而《中國2030年能源電力發展規劃研究及2060年展望》報告中提到，2030年清潔能源發電量佔逾半，2060年全面淘汰煤電。內地加快增加使用清潔能源為大勢所趨？結構性改變令哪些板塊可以睇高一線？

另外，本屆上海車展中，純電動汽車佔比近四成，調查機構IDC認為，國家政策支持智慧汽車產業創新、5G技術和智慧網聯技術推廣迅速、預計中國電動汽車市場，在未來5年將有更廣闊發展空間，投資者又如何捕捉這一趨勢？

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