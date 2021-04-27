螞蟻集團若被視作傳統銀行　估值恐暴跌9成！

中國人民銀行副行長潘功勝早前表示，螞蟻集團將展開五大整改，其中包括「整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管」。外電引述一份報告指出，經過監管部門的約束後，螞蟻集團的估值可能將與銀行或其他主流金融機構相似，或由先前的3,200億美元，大幅降到290億至1,150億美元之間，跌幅可能超過9成。

報告指出，受監管後的螞蟻集團，其網上借貸、支付、財富管理、保險等各個方面業務將面臨限制，營業額增長率將從去年11月的30%，拉低至10%至20%之間，從而拖累盈利前景。

報告又指，馬雲目前持有螞蟻集團的控股權，而無論有沒有馬雲，作為中國金融科技巨頭的螞蟻集團，未來其偉大地位都可能會下降。