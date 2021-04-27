【瑞通推介】美團涉壟斷被查　較多資金即市開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望多隻科技股周內公布的季績，美股隔晚個別發展。道指收報33,981點，跌61點或0.2%；納指則升0.9%，創收市新高。

恒指周一(26日)尾市沽壓加劇，收報28,952點，跌125點或0.43%。周二(27日)早段曾再跌逾100點，一度跌破28,800點，其後回穩。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾5,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾230萬元，反映投資者看好大市反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

國家市場監管總局表示，根據舉報依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。美團回應將積極配合監管部門調查，嚴格落實相關規定，目前公司業務一切正常。有券商預料美團面對的行政處罰區間介乎40億至120億元人民幣。美團是周一成交最活躍股份，股價最多升近半成至321元以上，惟午後走勢逆轉，倒跌0.5%收市，報305元。周二早段曾跌逾2%，低見296.4元，考驗10及20天線的支持(分別約294和298元)，惟其後迅速倒升，不止收復300元關口，更一度升至312元之上的水平。周一有逾7億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，各有超過1,900萬元淨流入其好倉和淡倉，分別為個股好淡倉項目中資金淨流入的頭兩位。

藥明生物大股東以每股107元配售1.08億股現有股份，套現逾115億元，是繼1和2月後今年第3次進行配股。該股周一升上兩個月高位後回落，倒跌0.2%收114.8元，周二早段挫6%，一度回落至108元之下，正考驗10天線(109元) 支持。周一有逾300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流入。

滙豐控股周二公布首季度業績，市場關注按季淨息差表現及重組步伐。股份周一窄幅上落，收報45.1元，微升0.7%結束三連跌。周二早段靠穩，於45元以上徘徊。周一有逾330萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。

據報美國政府擬要求煙草公司將所有在美國出售的香煙尼古丁含量降至不成癮水平，或驅使部分煙民轉投電子煙。生產電子煙霧化組件的思摩爾，上日曾急漲7.4%至58.7元，創1個月高，收市維持4.1%升幅於56.9元，或已消化季績後的沽壓。股份周二早段先升後回，上試58元水平見阻力，其後轉跌1%。周一有逾430萬元淨流入其好倉，淡倉同日資金流變化不大。

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