調查：地產金融招聘前景較佳　70%受訪者指大灣區吸引

畢馬威發表《2021年香港高管人員薪酬展望》年度調查指，地產及金融服務業的招聘人數料將主導香港人力市場，預期今年會增聘人手的受訪者佔比有所提升。此外，有約70%香港及內地受訪者認為大灣區工作機會吸引。

針對香港企業人手招聘前景，報告指出，地產業帶動了樂觀情緒的復甦，有31%受訪者預期今年會增加人手，由去年為淨減少7%升至今年的淨增長24%。受惠於資本市場活躍，金融服務業的人手招聘前景同樣正面，淨增長預期由去年的8%升至今年的17%。相比之下，即使今年首季本地零售市道出現復甦迹象，帶動零售業界對員工人數的預期整體提高了13%，由去年的淨減少26%，上升至今年的淨減少13%，結果反映業界依然面對重重挑戰。僅有24%香港受訪者預計員工人數會增加，而37%受訪者則預計員工規模將進一步削減。

鑑於現時經濟不穩，高級經理或經理級别人員對職業穩定性更為關心，今年有26%的香港受訪者視其為求職關鍵因素，而去年該比例為19%。此外，注重工作量和工作壓力的部門主管或同等級別人員比例亦有所上升，由去年的12%升至今年的24%。

另方面，隨着在家工作及遠程工作成為新常態，有迹象顯示這情況將持續，並可能會受到不少員工和求職者歡迎。61%受訪者表示，允許的在家工作將提高職位對求職者的吸引力。然而，即使在某些組別中多達70%的受訪者認為遠程工作有好處，並希望保持這種工作安排，但認為在這種模式下仍能保持生產力的受訪者卻下降至39%，尤其領導層。

展望今年，薪酬水平將保持平穩，只有43%的受訪者預計將獲加薪，而在去年初則有60%的受訪者抱有類似期望。對將於今年內獲發的去工作年度花紅的預期亦見保守，有71%受訪者預計花紅會與上年相若或減少。儘管受訪者對花紅的預期早已降低，但去年實際的派發情況仍遜於預期，只有64%的受訪者表示獲發年度花紅，遠低於前年的84%。平均花紅亦由前年的2.23個月下跌至去年的1.83個月。

在前至去年期間，只有地產及金融服務行業的花紅有所增長。值得留意的是，金融服務行業的受訪者獲派發花紅的比例下降(由前年的84%下跌至去年的76%)，但所獲發的平均花紅高於去年(由前年的2.63個月增至2.83個月)。

調查又顯示，有約70%香港及內地受訪者認為大灣區工作機會吸引。較佳的事業和行業前景、交通便利和獲得更廣的工作視野等非金錢因素，已連續第二年成為香港受訪者遷移至大灣區其他城市工作的三大主要原因。而最多受訪者預計今年在大灣區創造最多就業機會的行業將為創新及科技(63%)、金融服務(37%)以及專業及諮詢服務(33%)。

畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信表示，隨着大灣區發展規劃逐步落實，人才更願意在大灣區內城市流動，尋找就業機會。相關大灣區優惠政策就香港與大灣區其他城市之間的個人所得稅稅負差額給予補貼，有助緩解區內人員流動時面對的經濟障礙。隨着個人和企業對優惠措施及相關要求落實的信心增強，預計非金錢因素的考量將會變得更為普遍。

《2021年香港高管人員薪酬展望》調查結集了702名企業管理人員的意見，其中549名受訪者在香港工作或居住。