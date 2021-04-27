【高盛推介】留意高槓桿滙豐認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周二(27日)公布業績，該股周一(26日)升約0.7%，周二早段繼續上升，高見45.75港元後升幅收窄。有部分券商給予滙豐「買入」等看好評級，目標價最高60元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金在滙控公布業績前持續流入好倉，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約920萬元。牛證於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周一有約200萬元，並集中在39至41元的較遠收回區域產品。而淡倉在上周五(23日)獲資金流入後，周一獲資金轉向沽出。

滙豐購證29923，行使價47.52元，2021年6月23日到期，實際槓桿16.6倍，高槓桿。

滙豐購證18738，行使價48.93元，2021年8月24日到期，實際槓桿12.4倍，中期、低街貨。

滙豐牛證64194，收回價42.88元，行使價41.88元，換股比率100，槓桿比率12.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

滙豐牛證50780，收回價40.88元，行使價39.88元，換股比率100，槓桿比率8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

滙豐沽證11053，行使價39.83元，2021年8月25日到期，實際槓桿9.7倍，中期、低街貨。

滙豐熊證69072，收回價50元，行使價51元，換股比率100，槓桿比率7.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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