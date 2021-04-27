股民睇路了！高盛料未來幾個月美股將會下跌 …

美國經濟增速或將見頂，加上美國政府已徵富人稅，投資銀行--高盛預計，美股未來2至3個月將會下跌，但補充這一趨勢較為短暫，幾個季度或會逆轉。

海外疫情反彈，美股連創新高，這樣的勢頭能持續多久？似乎愈來愈多華爾街大戶認為，這團火快將熄滅。

投資銀行--摩根士丹利表示，考慮到疫苗接種擴大、通脹回升、經濟增長已近接近峰值等因素，投資者應當為「一個更艱難、更劇烈、上行空間更為受限的夏季」做好准備。隨後，原本看好美股的高盛亦跟隨大摩的看法，認為美股調整浪快至。

外媒引述高盛首席美股策略師David Kostin指出，近期的關注點在於見頂的美國經濟增速以及拜登的富人稅，而在經濟增速達到峰值時買入標普500指數的投資者通常會在短期內實現負回報，12個月回報也比較弱。與之相符的是，高盛此前將標普500指數年底目標價設為4,300點，距離當前點位僅有3%的上行空間。

高盛認為，美國GDP增速將在二季度達到10.5%的峰值水平，儘管未來幾個季度的經濟增速仍將高於趨勢和普遍預期，但隨着財政刺激和經濟重新開放的推動力開始減弱，增長速度將會在那之後幾周見頂。

參考歷史經驗來看，在過去40年內，當ISM製造業指數超過60(也就是相當於經濟增速見頂)時，買入標普500指數的投資者在接下來的一個月內回報率的中值大約為-1%，接下來一年的回報率也僅在3%左右。目前最新公布的ISM製造業指數為64.7，創近40年來最高水平，高盛對於標普500指數的中期目標價則為4,100點。換言之，該行認為，未來2至3個月，美股將會下跌。

歷史經驗也顯示，在美國過去上調資本利得稅稅率之前，標普500指數回報率同樣十分疲弱。當然，拜登加稅對美股市場而言亦不是好消息。高盛估計，最富有的美國家庭目前持有1萬億至1.5萬億美元的未實現股權資本利得，這相當於美股總市值的3%，約佔標普500指數月平均交易量的30%。考慮到富人很有可能會在加稅前出售資產，美股或將因此下跌，惟高盛認為，這一趨勢將是短暫的，美股走勢可在幾個季度逆轉。儘管預期下半年美國經濟增長放緩，該行補充，只要經濟增速仍然為正，美股仍有上漲的可能。

摩根士丹利首席跨資產戰略師Andrew Sheets表示，其此前一直認為會出現強勁的「V型」復甦，但隨着更多強勁的經濟數據出爐以及美國1.9萬億美元的刺激計劃實施，現在市場更廣泛的預期是將出現更強勁的經濟增長，考慮到目前新冠疫情持續已經超過一年，這種增長的變化速度將很快達到峰值。

摩根士丹利認為，雖然目前不存在物價失控的危險，但考慮到市場的前瞻性，屆時市場可能對數據有所反應。歷史上，當通脹回升至趨勢上方時，此前上升的股票通常表現不佳。

另外，股市的季節性因素也存在擾動。4月份市場的季節性表現通常是好的，但正如那句「5月賣出」(Sell in May & Run Away)的股市諺語，5月至9月的季節性表現會變得更糟，這為投資者減少倉位提供了理由。目前市場價位同樣存在問題。摩根士丹利表示，年初至今的升幅已經達到該行所設的上升目標，未來上行空間變得極為有限。