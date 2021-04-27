今年逾千貨櫃落海　損失逾五千萬美元

隨着新冠肺炎疫苗陸續啟動接種，航運需求開始增加，交貨壓力大，加劇貨櫃落海的風險，包括裝載着輪胎、智慧型手機等各種物品的貨品都沉入大海。外媒引述統計指，今年迄今已有超過1,000個貨櫃落海，損失金額高達近5,500萬美元。

外電報道，航運業者正見到7年來最嚴重的貨櫃落海事故，去年已有逾3,000個貨櫃沉入海中，今年迄今也有超過1,000個貨櫃落海，這些事故正破壞數百家美國零售商及製造商的供應鏈，包括亞馬遜特等。

據報，貨櫃落海事故增加的原因諸多，包括難以預測的天氣、載貨量增加、貨櫃堆疊過高等因素，疫情期間消費者需求暴增所帶動的電商業務，也加劇了這種情況，因為航運公司交貨變得更為緊迫。

報道引述海上事故管理諮詢機構指出，貨櫃加速轉運，意味大型貨櫃輪接近滿載的程度較以往高出許多，一方面還有準時抵港的商業壓力，也因此需要出動更多貨船。

日本1艘貨櫃輪One Apus去年1月遭強風巨浪侵襲，導致1,800多個貨櫃落海或損毀，是自2013年來MOL Comfort貨櫃落海事件以來最嚴重的一次，MOL Comfort當時在航行途中斷成兩截，導致4,293個貨櫃落入印度洋。

今年初Maersk所屬Maersk Essen貨櫃輪在中國廈門前往洛杉磯的途中，約750個貨櫃輪落海；1個月後，Maersk Eindhoven貨櫃輪又因引擎停機，導致260個貨櫃落水。

業界指出，以一個貨櫃的貨品平均價值5萬美元來計算，One Apus貨櫃落海損失估計高達9,000萬美元，創近代歷史以來最高紀錄，而外電統計，今年迄今的貨櫃落海損失料達5,450萬美元。