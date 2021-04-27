比特幣處5.4萬美元水平　道期升37點

美匯指數報90.96；港匯處7.7621；離岸人民幣(CNH)6.4793；美元兌日圓報108.33；歐元企1.2069，英鎊處1.3884。金價報1,778美元。油價向上，布油報66.18美元，紐油報62.45美元。比特幣處5.4萬美元水平。道指期貨升37點。

●市後關注點

-21:00 美國2月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數

-22:00 美國4月消費者信心指數

-富力物業服務已申請來港上市，傳集資最多54億元。

-滙豐首季列帳基準稅前利潤近58億美元。

-滙豐：地緣政治風險將加大影響集團財務，續關注中美關係。

-滙豐祈耀年︰對收入及成本控制表現滿意，不派季度股息。

-滙豐：料年內貸款增長強勁，高層遷港反饋正面。

-恒生銀行第一次中期股息1.1元。

●南韓首季經濟增長1.6%，重返疫情前水平。

●南韓下周一起局部取消股票沽空禁令。

●螞蟻集團若被視作傳統銀行，估值恐暴跌9成！

●美國商會警告：印度疫情惡化恐拖累全球經濟。

●比特幣上周資金外流2,100萬美元，歷來最嚴重走資潮…

●全球「芯」荒！危機波及169個行業，啤酒肥皂都遭殃。

-缺「芯」減產！ 福士汽車墨西哥下月停產部分車型。

●小紅書傳赴美上市，阿里騰訊為前期投資者。

●日本央行維持利率不變，上調今年GDP預測至4%。

●阿里巴巴旗下土耳其電商Trendyol擬籌逾10億美元。

●螞蟻旗下支付寶推首個消費者權益保護頻道。

●國際銅價創近10年新高，半導體封測及散熱模組企業壓力大增。

●去年內地獨角獸企業251家創新高，頭三甲你一定識...

●調查：地產金融招聘前景較佳，70%受訪者指大灣區吸引。

●調查：逾半受訪者認為目前並非置業時機…

●中國經濟：

-中國首季工企利潤按年增1.37倍，原材料製造業利潤急飆。

-深圳冀未來5年經濟總量超過4萬億人民幣。

-內地新品盲盒加價，泡泡瑪特：原材料價格上漲...

●分析料今年逾萬港家庭移民英國，沽樓套現規模或逾1,500億元。

●余偉文：冀綠色金融能帶動社會參與可持續發展。

-滙豐王冬勝：經濟增長與解決氣候問題可兩者兼得。