預算案8萬元「個人特惠貸款計劃」　周三起接受申請

香港按證保險公司宣布，財政司司長早前於《2021-2022年度財政預算案》公布推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，將於今年4月28日(周三)起接受申請，為期6個月。

欲申請人士可由4月28日開始，透過以下10家參與計劃的本港銀行提出。包括，中國銀行(香港)、中信銀行(國際)、建設銀行(亞洲)、大新銀行、恒生銀行、滙豐銀行、中國工商銀行(亞洲)、上海商業銀行、渣打銀行(香港)等。而集友銀行及虛擬銀行眾安銀行會在5月接受申請，稍後還會有貸款機構陸續加入，有關名單和日期待確定後公布。

計劃的合資格申請人須為18歲或以上香港永久性居民，在申請貸款時失業至少2個月，並且可以證明其已失去在香港就業所得的主要經常收入。同時，貸款申請人亦需要提供從2020年1月到2021年2月之間至少3個月的工作和主要經常收入證明。

每名申請人的最高貸款額為指定期間內平均每月收入的6倍，或8萬港元，以較低者為準。還款期最長6年，可選擇首12個月還息不還本，以減輕即時還款壓力。實際年利率固定為1厘，借款人在還款期末或之前還清全部貸款後，將獲得退回全部已繳利息。