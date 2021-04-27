香港3月整體出口升26.4%　進口漲21.7%

政府統計處公布，2021年3月份香港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅。月內，商品整體出口貨值為4,091億元，按年上升26.4%，商品進口貨值為4,361億元，按年上升21.7%。3月份錄得有形貿易逆差270億元，相等於商品進口貨值的6.2%。

2021年第一季，商品整體出口貨值按年上升33.2%。同時，商品進口貨值上升25.6%。首季錄得有形貿易逆差670億元，相等於商品進口貨值的5.7%。

按國家或地區來看，3月份與輸往亞洲的整體出口貨值按年上升27.9%。區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣升51%、印度升39.2%、中國內地升31.3%和韓國升29.2%。另一方面，輸往新加坡跌15.7%和日本跌15%的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國升8.2%。

政府發言人表示，受全球需求顯著反彈所支持，3月份商品出口貨值按年繼續強勁增長。輸往多個主要市場(尤其是內地)的出口錄得顯著升幅。3月份商品貿易總額達到8,452億元，是近4個月來第三次超過8,000億元水平。第一季合計，商品貿易總額較2018年創下的第一季高位超出13.2%。

發言人稱，由內地及美國帶動的全球經濟復甦，應在未來一段時間繼續支持香港的出口表現。然而，疫情發展及包括中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素值得關注。