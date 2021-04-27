新地逾70億人幣投得高鐵廣州南站地皮

新地表示，項目將採取「東商務、西交通」的總體布局，集合商、住、行於一身，提供辦公大樓、商場、酒店、住宅、服務式公寓及公用交通設施等。項目將設有舒適便捷的行人通道和換乘空間，把辦公大樓和商場與廣州南站連接起來，方便商務人士、居民和旅客。

公司又稱，項目將採用租售並舉的策略，預計可出售樓面面積約530萬平方呎(包括辦公大樓和住宅)，另外將長期持有餘下約400萬平方呎的商場、酒店及部分辦公大樓等，預計於2025年起分階段落成。

據了解，廣州南站是內地最繁忙的高鐵站，每日平均客流量逾50萬人次，較第2位的高鐵站客流量高出約30%(根據2019數據計算)。

負責集團大灣區項目(包括廣州南站項目)的新地執行董事郭基煇表示，對該區的發展前景充滿信心，並一直積極物色合適的投資項目，集團將竭廣州南站項目打造成宜居、宜業、宜遊的綜合項目，同時着力吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、創業、生活，並促進粵港澳青少年的廣泛交流，打造「廣州南站新城」。