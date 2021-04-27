新地逾70億人幣投得高鐵廣州南站地皮
2021年04月27日 19:06
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新地廣州南站項目將提供辦公大樓、商場、酒店、住宅、服務式公寓及公用交通設施等。
新鴻基地產(00016)宣布，以70.82億元人民幣成功投得廣州南站核心區地皮，是新地繼香港高鐵西九龍站項目後在粵港澳大灣區另一個大型交通樞紐綜合項目。
新地表示，項目將採取「東商務、西交通」的總體布局，集合商、住、行於一身，提供辦公大樓、商場、酒店、住宅、服務式公寓及公用交通設施等。項目將設有舒適便捷的行人通道和換乘空間，把辦公大樓和商場與廣州南站連接起來，方便商務人士、居民和旅客。
公司又稱，項目將採用租售並舉的策略，預計可出售樓面面積約530萬平方呎(包括辦公大樓和住宅)，另外將長期持有餘下約400萬平方呎的商場、酒店及部分辦公大樓等，預計於2025年起分階段落成。
據了解，廣州南站是內地最繁忙的高鐵站，每日平均客流量逾50萬人次，較第2位的高鐵站客流量高出約30%(根據2019數據計算)。
負責集團大灣區項目(包括廣州南站項目)的新地執行董事郭基煇表示，對該區的發展前景充滿信心，並一直積極物色合適的投資項目，集團將竭廣州南站項目打造成宜居、宜業、宜遊的綜合項目，同時着力吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、創業、生活，並促進粵港澳青少年的廣泛交流，打造「廣州南站新城」。