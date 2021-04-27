晶片供不應求！為何內地晶片設計龍頭股價反冧74%？

外媒報道，中國的指紋辨識晶片龍頭匯頂科技，周二(27日)公布2020年及今年第1季業績，去年收入增33.3%達66.87億元，但純利跌逾28%至約16億元人民幣(下同)；而今年首季，收入增長5.1%達14.19億元，但純利跌逾23%至1.57億元，連續第5季淨利下滑。

據悉，匯頂科技去年2月股價見歷史高位387.2元，市值超過1,770億元，是首家A股市值逾千億元的晶片公司，曾被譽為「中國IC設計第一股」，惟股價至今下挫逾7成，市值蒸發逾1,315億元。

據了解，匯頂科技主力產品分為3大類，分別是指紋辨識晶片、觸控晶片及其他晶片。指紋辨識晶片佔整體營收的75.6%，按年跌8.1個百分點。同時指紋辨識晶片的毛利率也大降10.1個百分點，更拖累公司整體綜合毛利率跌8.1個百分點至52.3%。

由於公司業績放緩、依賴單一產品及無力技術換代等因素，令大股東聯發科聯發科旗下匯發國際(香港)由2018年第3季底以來連續減持，持股比例由15.91%降至今年首季的7.27%，日前更公告，未來計劃再減持多3%股份。連位居第三大股東的中國國家集成電路產業投資基金，也由2018年底開始逐步減持。