印度疫情失控！全球石油業心慌　恐累全球經濟

全球多地新冠疫情反彈，印度尤為嚴重。有分析認為，該國近日疫情正在動搖全球石油業復甦，市場原本預期印度今年石油需求將超過或接近疫情前水平，如今勢必遭下調。

分析指出，印度緊急發布防疫措施後，主要城市的街道變得異常安靜，本月柴油和汽油的綜合消費量恐較3月暴跌達20%；當地煉油廠營運料受波及，導致原油庫存增加，若防疫政策持續，煉油廠的原油採購量肯定會下降。此外，英國、加拿大等國已禁止往返印度的航班，將打擊蓄勢復甦的國際航空燃料需求。

石油輸出國組織和盟國(OPEC+)預定周三(28日)開會前，技術專家小組周一會議後發表報告，料今年每日原油需求將反彈600萬桶，並估計大部分於疫情期間囤積的庫存將於今季底前消散。不過，報告同時預警，印度、巴西和日本疫情反彈，可能對全球經濟增長構成負面影響，情況持續惡化可能打亂原油需求復甦的前景。

面對疫情失控，美國商會警告，印度經濟恐怕會因此停滯，進一步拖累全球，還提到由於許多美國企業僱用了數百萬名印度員工來從事後勤業務，故溢出效應風險相當高。

誠然，投資者已開始表態，鑑於憂慮企業盈利和經濟復甦受創，資金有流出印度股市的迹象，本月截至23日止，海外投資者沽出11億美元印度股票，勢是去年3月以來最大單月資金流失。

印度疫情成為近日影響商品價格的主要因素，油價周二回穩，紐約期油升0.68%，至每桶62.33美元；布蘭特期油升0.55%，至66.01美元。現貨金升0.17%，至每安士1,784.09美元；屢創紀錄的現貨鈀金升向每安士3,000美元。工業金屬續漲，倫敦期銅周二再漲最多2.2%，至每噸9,965美元，再創2011年3月以來新高。