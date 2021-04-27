荃灣翠豐臺放盤4天錄成交　半島豪庭減95萬沽

個別二線屋苑交投不俗，荃灣翠豐臺4月暫錄約13宗買賣，有兩房單位放盤短短4天，即以766萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角和富中心16座中層C室，實用面積835方呎，套三房間隔，享全海景，原業主因移民放盤並開價1,680萬元，累減84萬元或5%，終以1,596萬元成交，實用呎價約19,114元。

●西灣河鯉景灣4月暫錄得約8宗買賣，包括觀暉閣高層E室，兩房間隔，實用面積約536方呎，以1,010萬元放盤半年後，獲外區客接洽，議價後減價20萬元，以約990萬元成交，實用呎價約18,470元。

●筲箕灣麗東海景豪苑1座中層D室，實用面積約742方呎，套三房連套房間隔，獲同區客以約1,218萬元購入，實用呎價約16,415元，日後作換樓自用。

●柴灣杏花邨9座高層6室，實用面積453方呎，兩房間隔，獲用家以798萬元購入，實用呎價約17,616元，原業主於2009年以260萬元買入，持貨12年帳面獲利538萬元。

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九龍區

●荔枝角曼克頓山3座高層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，望山景，日前以1,165萬元沽出，實用呎價約21,654元，原業主約於2008年8月以約473萬元購入，持貨約12年，帳面獲利約692萬元，物業升值約1.5倍。

●長沙灣昇悅居7座中層B室兩房戶，實用面積約522方呎，吸引用家承接，成交價958萬元，較原放盤叫價968萬元，減價10萬元，實用呎價約18,352元。原業主持貨逾13年，單位升值近2.5倍。

●紅磡半島豪庭4月暫錄約9宗買賣，平均實用呎價19,569元，其中3座中層E室，實用面積760方呎，套兩房間隔，望池景，去年11月開價1,450萬元，最終降價95萬元，以1,355萬元沽出，實用呎價約1,7829元。

●牛池灣清水灣道8號高層F室，實用面積502方呎，兩房間隔，原先開價890萬元，累減40萬元，減幅4.5%，最終以850萬元成交，實用面積呎價16,932元，原業主於2018年購入上述單位，當時作價750萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽出，帳面獲利100萬元。

●啟德區4月暫錄56宗租務成交，其中嘉匯錄約16宗，包括3座高層H室，兩房間隔，實用面積約480方呎，以約19,500元放租1個月，即吸引外區夫婦洽詢，議價後減價1,000元，以18,500元租出，實用呎租約38.5元，新租客睇樓2次即決定承租。

●將軍澳天晉1期2座低層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，望內園，原先以叫價1,010萬元，外區客只睇樓一次，還價後獲減22萬元，終以988萬元入市，實用呎價約18,364元，項目目前仍有約55個二手放盤，叫價由1,050萬元起。

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新界區

●荃灣翠豐臺4月暫錄約13宗買賣，包括3座中層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，放盤短短4天，即以766萬元成交，實用呎價約16,835，新買家為用家，見單位有裝修，可以即買即住，即議價入市。

●荃灣環宇海灣最新錄8座高層E室，實用面積498方呎，兩房間隔，4月中放盤，開價約880萬元，議價後以865萬元沽出，實用呎價約17,369元，新買家為區內用家，原業主則於2014年以597萬元買入，持貨約7年，帳面獲利268萬元，期內升值約45%。

●屯門豫豐花園11座高層H室，實用面積362方呎，兩房一廳設計，零議價情況下，獲外區上車客以500萬元購入自用，實用呎價約13,812元，原業主於2012年以約245萬元購入，持貨8年多，轉手帳面獲利約255萬元。

●元朗加州花園4月暫錄7宗買賣，屋苑月桂徑雙號屋，實用面積1,014方呎，放盤時叫價約1,320萬元，議價後以1,300萬元沽出，實用呎價約12,821元，新買家為外區換樓客，購入單位作自住用途。

●元朗PARK YOHO Genova第16B座高層C室，實用面積520方呎，兩房間隔，獲租客以14,000租入，實用呎租約27元，新租客為區內客，原來與家人同住錦田村屋，方便照顧家人，決定承租上址。

●粉嶺牽晴間4月錄約14宗買賣，項目10座中層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，開價約570萬元，議價後以563萬元獲用家承接，實用呎價約14,661元。

●沙田第一城4月暫錄約34宗買賣，與上月同期錄約36宗相若，最新錄9座高層F室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以800萬元售出，實用呎價約17,738元。

●馬鞍山迎海．星灣御16座高層D室，實用面積498方呎，兩房連儲物房間隔，日前以870萬元易手，實用呎價約17,470元，原業主於2015年以731萬元購入，持貨6年帳面獲利139萬元，單位升值約19%。