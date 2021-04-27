約500伙新盤周六會師　兩大市區項目吸4600張票

3大新盤本周六同步推售搶客，單日合共推出約500伙發售，各區認購反應相當踴躍，單是市區兩個全新項目已共錄逾4,600張入票。

●旺角ONE SOHO加推67伙 周六開售168單位

●旺角ONE SOHO暫收650票 料本周六開售

他指出，項目位處市區，交通方便，鄰近大型商場，預計日後租金回報率可逾3厘。而近日投資者入票明顯增加，暫時整體佔約3成入票者為收租客源。

●晉環日內發布銷售安排 周四截票料本周末發售

港島南區近30年未有鐵路新盤供應，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫周二(27日)表示，將於今晚就旗下合作發展的香港仔黃竹坑站晉環上載銷售安排，並透露將於周四(29日)截止入票，每人最多可認購4個單位，料本周末可以正式售樓。她又指，同時推出小量的四房單位，並以招標形式發售。

同場的中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，為配合晉環的推廣和銷售工作，公司特意設逾4,200方呎的「SOUTHLAND晉環」旗艦店，並於今日開幕。該旗艦店3年租約涉款600萬港元，連同各項科技設備、人力和租金成本，並花約5,000萬元打造。

晉環2張價單合並推出240伙，至今收到約3,800張入票，超額認購約15倍。項目首張價單折實平均實用呎價為29,689元，第二價單的平均呎價則為31,652元。

●屯門御海灣II周六次輪銷售82伙

各區新盤蜂擁部署周末推售。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣II開售以來反應熱烈，首輪銷售單位幾近沽清。為回應市場需求，今天公布銷售安排第2號，推出82個單位於星期六(5月1日)發售。

該批單位實用面積299至501方呎，當中包括價單中的74伙，另有8伙為招標單位。價單形式推出的單位中，折實平均呎價18,809元，折實售價567.8萬至 869.48萬元，呎價介乎17,192至20,310元。發展商將於本周五下午2時截止接受認購登記。

●【多相】旺角千望示範單位曝光 一房間隔靈活

該盤樓書昨已上網，項目提供83個單位，間隔開放式、一房及一房連書房，實用面積由151至319方呎。當中最細單位為3樓C室，連平台96方呎。

●THE HENLEY I樓書上網 面積186呎起細絕啟德

市場估計，樓盤最快周內公布開價及開放示範單位，5月將會開售。而項目2期早前亦已獲批預售樓花同意書，提供301伙，有機會同步推售。

●淺水灣90 REPULSE BAY ROAD加推10號單位周六標售

豪宅承接力理想。據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）的淺水灣90 REPULSE BAY ROAD，加推10號單位連兩個車位於本周六標售，招標時間由上午11時至中午12時，該單位實用面積5,630方呎，平台面積947方呎，花園則為250方呎。

●屯門瑧譽單月沽7座洋房 料快批滿意紙

她又稱，很高興項目成為全大中華區及全港首個推出經典桌上遊戲的豪宅項目。是次與遊戲英國發行商製作出獨一無二的桌上遊戲，籌備多時，希望為買家帶來歡樂之餘，亦可從遊戲中更加認識項目。