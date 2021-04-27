美企業績參差　道指早段跌67點

重磅科技股公布業績前，美股周二(27日)早段靠穩，道指跌67點，至33,914點；標指升5點，至4,192點；以科技股為主的納指自2月以來首次創出的收市新高，升33點，至14,171點。

通用電氣(GE)首季虧損28億美元(約218.4億港元)，扭轉去年同期賺62億美元的勢頭，期內因計劃出售GE Capital旗下飛機租賃業務錄得29億美元損失，收入則跌12%至171億美元，主要的飛機業務收入跌28%，醫療業務收入亦跌9%。不過，經調整後每股盈利3美仙，仍勝預期，惟股價早段仍跌1.6%至13.34美元。

N95口罩生產商3M首季純利增長23%至16.2億美元，或每股2.77美元，勝市場預期的2.29美元，股價早段仍跌3.5%至192.64美元。

電動車生產商特斯拉首季純利升至4.38億美元，仍低於市場預期的5.09億美元，期內業績還受惠於與電動車銷售沒有直接關係的因素，包括出售部分持有的虛擬貨幣比特幣而錄得利潤，加上該公司持續受到安全問題困擾，股價早段挫3%至715.75美元。

傳亞馬遜最快本周公布業績時宣布分拆股票，此舉有助該公司納入道指成分股，消息刺激亞馬遜股價早段漲升1%至3,446.29美元。

召車App公司Lyft宣布以5.5億美元出售自動駕駛業務予日本豐田汽車旗下子公司，Lyft股價漲2.9%至64.93美元。

GameStop(GME)完成售股集資約5.51億美元，股價漲10.6%至186.97美元。