業主苦等3年套現！THE PARKSIDE鬆綁即沽　天璽帳蝕30萬

後市去未明，近日不少業主待3年辣招期鬆綁後，立即沽貨套現。將軍澳THE PARKSIDE一房單位，剛以780萬元轉手，持資僅3年，帳面只賺約55萬元。

利嘉閣溫錦駒表示，上述單位為2A座低層B室，實用面積約399方呎，零議價下售出，成交呎價約19,549元。原業主於2018年4月以約725萬元購入，期內物業只升值不足8%。

世紀21富山劉倩彤則稱，牛池灣清水灣道8號高層F室兩房戶，實用面積502方呎，開價890萬元放盤，累減40萬元，日前以850萬元成交，呎價約16,932元。原業主於2018年購入，當時作價750萬元。

九龍站二手市再錄蝕讓。市場消息透露，天璽彗鑽璽高層單位，實用面積約672方呎，向為收租物業，叫價2,300萬元放售，市傳剛以約2,230萬元沽，呎價約33,185元。原業主2018年初購入，帳面蝕約30萬元。

業界人士認為，辣招限制住宅物業套現，不時令業主錯失出貨機會，政府應取消有關措施，讓有需要業主可隨時賣樓，解決即時財務需要。

此外，近日長情收租業主寧願先行沽貨套現。中原趙鴻運指出，鰂魚涌太古城綠楊閣中層D室套三房戶，原業主2010年以955萬元購入後一直收租，至去年放盤，累減108萬元，連租約售1,830萬元，呎價約19,848元。另同屬港島的老牌豪宅薄扶林碧瑤灣，一個25座單位早前以1,750萬元登記售出。

●居屋瓊山苑兩房單位減價沽

私樓買賣盤源持續減少，刺激近日已補價自由市場居屋成交增多。牛池灣瓊山苑一個兩房單位，減價後即以約525萬元成交。

富誠地產林惠芳表示，上述E座中低層8室，實用面積約414方呎，望內園景，自由市場叫價550萬元放盤，減價25萬元售出，呎價約12,681元。原業主於2018年初購入，持貨僅約3年即沽，帳面獲利65萬元，期間升值約14%。

中原雷澤麟亦稱，葵涌賢麗苑A座高層1室，實用面積約504方呎，原業主因增加家庭成員換樓沽貨，以658萬元沽出單位，呎價約13,056元。原業主2016年以472.8萬元購入，帳面獲利約185.2萬元。

上車客亦轉購港島居屋。美聯陳世民透露，柴灣山翠苑D座極高層3室，實用面積約379方呎，兩房間隔，連地價以約560萬元放盤，同區上車客一直物色港島區細價盤，輕微議價後以555萬元購入，呎價約14,644元。原業主持貨約4年，帳面賺約155萬元。

世紀21奇豐趙詠欣指出，馬鞍山錦英苑錦良閣低層3室兩房單位，實用面積約401方呎，可望海景，原開價500萬元，放盤半個月，減價30萬元或約6%，獲買家以470萬元購入，呎價約11,721元。