用信用卡購物可儲虛擬貨幣 比特幣再彈近半成

隨着市場認受性提高，虛擬貨幣「龍頭」比特幣暫將監管趨緊的負面因素拋諸腦後，一連兩日大幅反彈，扭轉上周頹勢，並引領虛擬貨幣全線上揚。據交易平台CryptoCompare報價顯示，比特幣周二(27日)曾升4.9%，高見55,343美元；「二哥」以太幣更漲6.46%，曾見2,587美元。

外媒引述消息人士報道，摩根大通將為其富豪顧客提供主動管理型比特幣基金，並最快於今夏推出。若是其他大行，或許只屬小事一樁，然而，摩通行政總裁戴蒙直至今年初，仍公開表示不喜歡比特幣，以往更曾稱若有交易員接觸比特幣，就會被開除。如今該行的舉措，反映客戶需求迫使了銀行作出改變。

誠然，另一大行摩根士丹利在今年初已透露，因應眾多客戶要求，推出3種比特幣基金，讓投資者能通過基金持有比特幣，成為首家允許有錢人接觸比特幣的大行。上周監管文件指出，該行其中一個比特幣基金於首14天，就籌集了2,940萬美元。

另外，信用卡支付機構Mastercard與美國虛擬貨幣交易平台Gemini將在今夏推出首張提供虛擬貨幣紅利的信用卡，持卡用戶在消費時，可享高達等值3%的比特幣或其他虛擬貨幣，明顯反映大眾對虛擬貨幣日益接受。

不過，比特幣走勢大上大落仍是其缺點，投資者不容忽視。數據顯示，當其上周大幅調整時，錄得資金流出2,100萬美元(約1.63億港元)，創單周最大走資紀錄；資金流入則是去年10月以來最低的單周數字，僅130萬美元。