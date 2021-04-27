萬物齊漲！逾千個貨櫃墮海撥火　糧價8年高勢爆大型危機

早前蘇彝士運河「塞船事件」影響之大，引起全球廣泛關注，但原來航運一些小意外甚少走進大眾視線。近來貨櫃「意外墮海」事件頻頻發生，海運業貨櫃丟失或損毀事件創7年以來的最大增幅，價值數以千萬美元的貨物隨之長眠深海，對全球供應鏈帶來多一重隱憂。

隨着去年疫情影響下，海運需求急增，提高海運速度的壓力增加，加大安全風險。近來貨輪上高高堆疊更多的貨櫃，像「層層疊」一樣，貨櫃「高台跳海」事件發生的頻率激增。貨櫃內裏有許多是裝有從汽車輪胎以至手機等各式產品，這些貨物未交到經銷商手中就已沉入大海。

據統計，去年全年有超過3,000個貨櫃墮海，而年初至今，墮海貨櫃數量已超過1,000個。貨櫃墮海事故激增，除因貨櫃貨輪體積愈來愈大，其所運載的貨櫃堆疊高度亦創新高，貨輪接近滿負荷。最關鍵是，經濟復甦下消費者需求反彈，導致電商業務急速增長，加重航運商盡快送貨壓力。

大型零售商如亞馬遜，以及其他美國零售商和製造商的供應鏈受影響。有「航運晴雨表」之稱的丹麥航運巨頭馬士基表示，亞太地區貨櫃需求大增的情況會困擾業界至本季為止，現時空櫃調度嚴重失衡下，歐洲主要貨物供應商的上海及寧波是目前身受其害的出口城市。

作為航運業價格指標的波羅的海乾散貨指數周二再漲2.88%，報2,889點，再創2010年9月後新高，連升9日，累漲三成半，反映航運價格上漲，超高運價恐成新常態。行業分析師表示，今年全球乾散貨運需求料增4.4%，並看好在中國經濟復甦推動下，航運需求有望持續增長。

蘇彝士運河「塞船事件」發生一個月，由上海出發往美國西東岸的40英尺貨櫃船運費，均上漲一成以上，並創2009年有調查以來的最高價。

滙豐環球研究報告指波羅的海乾散貨指數急升，源於高質素巴西鐵礦砂出口至中國帶來海岬型船板塊復甦，煤炭貿易反彈，以及農作物及小型散貨展望正面。該行又稱，短期乾散貨運需求強勁，同時未來數年船隊增長料續放緩。

【糧價創8年高 勢引發大型危機】

全球商品漲價潮持續，連農產品也不能幸免。據芝加哥商品交易所，美國大豆、玉米、小麥期貨價格均升至逾8年來新高，預示糧食通脹降臨，恐挾升全球物價。專家更警告，糧食價格飆升或引發大型危機，擾亂全球政治經濟局勢。

美國玉米期貨曾升4.04%，至每蒲式耳6.84美元；小麥價格亦漲至每蒲式耳7.694美元，升4.05%，兩者均為2013年以來高位。大豆期貨更高見每蒲式耳15.746美元，為2012年10月以來最貴。糧價急升無法歸因經濟活動復甦帶來的短暫爆發式需求，加上玉米、小麥等五殼雜糧乃是人類賴以為生的主要食物，漲價影響遠甚於其他大宗商品。

著名股市「大淡友」、法國興業銀行全球策略師Albert Edwards警告，上次農產品價格突飆是在2011年，當時中東等地爆發大型政治運動。近日銅價短暫調整後再爆升，其實反映全球「放水」帶來的禍害。他亦指，不清楚各地是否意識到量化寬鬆(QE)等政策加劇不平等現象，也鼓吹民粹主義的冒起；又指食品價格上漲更會燃點民眾不滿，如10年前發生的「阿拉伯之春」。

此外，StoneX首席商品經濟師Arlan Suderman引述傳聞稱，有中國買家擬大手買入100萬噸的粟米，並認為農產品漲價會加劇。另有貿易商消息稱，中國買家已搶購至少500萬噸的法國小麥，預計7至9月裝運，或用作飼料。

【GM：車業缺「芯」史上最慘】

晶片荒去年開始衝擊全球汽車產業，美國通用汽車(GM)總裁Mark Reuss更用「一生首見」點出嚴重性，指出目前的晶片短缺是汽車業史上面臨最嚴重的危機。

外媒報道，在車用晶片短缺下，GM旗下汽車與休旅車產線幾乎全部中斷，已優先將晶片投放在最賺錢的全尺寸卡車上，同時先行生產部分農夫車，將其暫時存放庫存，直到獲得相關零組件再完成組裝。

Reuss也表示，車用晶片與其他產業所用的晶片不同，最主要的問題還是供應量不足，目前公司正努力獲取基本的晶片份額。據報，汽車製造商期望晶片供應可於夏季趨向正常，惟諮詢公司GlobalData針對100名業內專業人士調查顯示，有47%認為短缺會持續到年底，32%預計延續至明年，反映短缺情況仍不容樂觀。

事實上，全球多間車廠已因缺「芯」被迫暫停生產線。德國福士汽車公布，其墨西哥廠房因晶片供應顯著減少，捷達(Jetta)和途觀(Tiguan)兩款車型將分別於5月3日及6日起停產，並於5月20日、17日復產。聲明指出，預計晶片短缺將在未來數月持續，公司一直努力減少影響，而Taos車型將維持正常生產。