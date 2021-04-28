東方日報B2：滙控首季意外多賺78%　外圍股價直闖48元

公布業績後，滙控股價一度抽升2.99%，收市升幅縮窄至1.99%，收報46港元。倫敦股價曾升4.31%至441便士，折合約47.58港元，較香港收市價高3.43%。

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，滙控首季經調整除稅前利潤按年升1.08倍，至63.9億美元，季內純利亦上升1.17倍，至38.8億美元。按業務劃分，集團財富管理及個人銀行業務增長最大，經調整除稅前利潤按年升1.78倍，至19.14億美元；俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場亦飆1.21倍，至19.35億美元。

券商原先預測，滙控首季預期信貸損失為10.84億美元，按年大減64.17%，而滙控此次非但沒有撥備，更撥回淨額。管理層解釋，全球經濟逐漸回穩，加上期內第3級預期信貸損失異常地低，形容首季回撥的情況特殊。

亞洲區繼續為集團盈利貢獻重鎮，首季列帳基準除稅前利潤37.58億美元，按年增加0.48%，其他地區亦錄得正增長。集團行政總裁祈耀年透露，首季已於亞洲財富管理業務增添600名員工，其中100名在中國，冀催谷亞洲財富管理資產規模今年達雙位數增長。滙控去年宣布「大瘦身」裁減3.5萬人，今年首季業績報告顯示，截至今年3月底，全職僱員數目約22.46萬人，較去年底減少1,407人。

集團更擬於亞洲區加人工以挽留人才，財務總監邵偉信指，今年或需擴大當前的獎金池規模，「當集團在亞洲財富和投資銀行業務感到競爭壓力，需具備應對條件」。對於另一國際大行花旗集團近日宣布退出13個市場的零售業務，他表示，花旗保留原有及續擴展其亞洲財富管理平台，認為出售的部分有限，暫時無意收購該行資產。

滙控首季淨利息收益率按季減少0.01個百分點，至1.21%，淨利息收益按年減少14.42%，至65.14億美元。邵偉信坦言，期內港元拆息持續下跌，拖累淨利息收益，惟香港和英國的按揭業務，以及全球資本市場貸款表現強勁，全年貸款有望錄中單位數增幅，有助抵銷淨息差受壓的影響，至2022年淨利息收益或將回升。

集團股息政策方面，一如早前宣布，不擬於2021年內按季度派息，但會於8月公布中期業績時考慮宣派股息。滙控重申自2022年起將目標派息比率定於列帳基準每股盈利的40至55%。

截至3月底，該行的普通股權一級資本比率(CET1)按年升1.3個百分點，至15.9%。管理層指，集團的資本充足及財務穩健，並具備派息條件。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，雖然滙控的預期信貸損失錄得回撥推升集團利潤，惟無助帶挈其股價，料短期內將持續徘徊45至46元。他建議以收息為主要考慮的股民，可待集團8月檢討派息時再考慮買入。