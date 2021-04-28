美股全日窄幅上落　3M急挫逾2%

投資者消化大型科技股業績表現，並觀望聯儲局本周召開貨幣政策會議，美國股市周二(27日)窄幅上落。道指收報33,984點，升3點或0.01%；標指收報4,186點，跌少於1點或0.02%；納指收報14,090點，跌48點或0.34%。

周一標指與納指創收市新高，LPL Financial股票策略師Jeff Buchbinder表示，相對強弱指數表明，未來美股可能還有更多上行空間。雖然目前美股估值較高，但考慮到利率和通脹因素，它們似乎是合理的。

投資者正等待多家大型科技公司業績，包括微軟、Alphabet等，該兩家公司分別收升0.16%和跌0.82%。

個股方面，N95口罩生產商3M首季純利增長23%至16.2億美元，或每股2.77美元，勝市場預期的2.29美元，股價全日跌2.59%，收報194.45美元。

電動車生產商特斯拉首季純利升至4.38億美元，仍低於市場預期的5.09億美元，期內業績還受惠於與電動車銷售沒有直接關係的因素，包括出售部分持有的虛擬貨幣比特幣而錄得利潤，加上該公司持續受到安全問題困擾，股價下瀉4.53%，收報704.74美元。

傳亞馬遜最快本周公布業績時宣布分拆股票，此舉有助該公司納入道指成分股，消息刺激亞馬遜股價全日升0.25%。