鄭勤龍：港股短線或反覆向上

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷地豫》變《震為雷》之中。在易經，「雷」代表着盛壯的動力，帶有振奮或震驚之意，今「豫」卦和「震為雷」卦皆帶有「雷」的元素，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢或將會甚為波動、而且上下波幅會忽然擴大。

承接上周預示恒指在短期內的走勢仍然偏好，但須慎防忽然回吐之象的《火澤睽》變《火地晉》卦，恒指上周三在28,702點開市，一開市便裂口低開逾400點，當日指數最低曾見28,506點，還幸大市於翌日開始逐步回升，於本周一指數曾一度升穿50天移動平均線，最高曾見29,238點，昨日大市微跌了11點，收報28,941點，可說是應驗了當一方面的力量發展到窮盡時，便會出現暌違的情況的「睽」卦和象徵着希望和晉升之象的「晉」卦卦象。

「豫」卦的意義則有兩個層面，一為豫樂、喜悅，二為預防。《繫辭傳》：「重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。」柝是打更用的梆子，重門擊柝是指設置重重門戶和夜晚敲梆巡更，以提防暴客。若將其意象應用於股市上，則大有一種避險情緒的意味。顯示散戶仍然要警戒市場中的種種不利因素，隨時可發酵成使大市回吐的負面消息。

「震為雷」卦則帶為振奮之意，《雜卦傳》曰：「復，反也。」，而「震，起也。」故此綜合了卦象和基本分析，指數在短期內的走勢或反覆震動向上行走居多。

玄學金融家 鄭勤龍