百勝中國首季多賺2.7倍　派息12美仙

公司首季總收入25.6億美元，按年增加46%(或增加36%，不計及外幣換算的影響)。經營利潤為3.42億美元，按年增長249%(或增加227%，不計及外幣換算的影響)。

不計及外幣換算的影響，系統銷售額按年增加34%，其中肯德基和必勝客分別增長24和57%。同店銷售額按年增加10%，其中肯德基和必勝客分別增長5和38%。

此外，餐廳利潤率為18.7%，去年同期為10.7%。

期內，公司開設315家新店，主要由肯德基品牌開店帶動，另改造108家店。截至3月底，集團門店總數達至10,725家。而公司對2021財年目標保持不變，預期共開設約1,000家新店，資本支出為約6億美元。

展望未來，公司預計，同店銷售額完全恢復到新冠肺炎疫情之前的水平尚需時日，且受到多種因素影響，復甦過程仍將是不平均的。由於首季的區域性疫情和近期的雲南省疫情提醒消費者風險仍然存在，防疫措施和保持社交距離的行為仍將持續。堂食客流以及位於交通樞紐的門店的銷售額仍遠低於2019年的水平。