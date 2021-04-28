康方生物治療宮頸癌藥物獲批開展臨床研究
2021年04月28日 07:02
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康方生物(09926)公布，中國國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)同意開啟評價公司自主研發的全球首創新型腫瘤免疫治療新藥Cadonilimab (PD-1/CTLA-4雙特異性抗體，研發代號：AK104)加含鉑化療聯合/不聯合貝伐珠單抗，用於一線治療持續、復發或轉移性宮頸癌的隨機、雙盲、安慰劑對照的全球性III期臨床研究。這是中國首個一線宮頸癌雙免疫療法的III期臨床研究。
近日，公司成功舉辦該全球性III期臨床研究的專家研討會，來自包括中國、美國、歐洲和澳洲等全球知名婦科腫瘤研究機構的眾多專家學者出席。研討會回顧了中國、美國、歐洲和澳洲治療宮頸癌的現狀，總結了Cadonilimab在前期多個腫瘤適應症臨床研究的成果，並就Cadonilimab開展全球性III期臨床試驗的框架方案進行了詳細討論。
公司認為，Cadonilimab將有望成為全球首款獲批上市的PD-1/CTLA-4雙特異性抗體新藥。
Cadonilimab (AK104)是公司自主研發的新型的、潛在下一代首創PD-1/CTLA-4雙特異性腫瘤免疫治療骨幹藥物，主要適應症包括肝癌、宮頸癌、肺癌、胃癌、食管鱗癌及鼻咽癌等。