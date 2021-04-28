陳樂怡：數據顯示5月跌市機會大　宜靜候買貨

展望港股後市，國內五一假期將至，A股將於5月3至5日休市，港股通南向交易將在4月29日至5月5日暫停。而企業配股集資活動增加，吸走部分市場流動性。而本周多隻重磅股將會公布業績，投資者觀望企業業績，整體大市上升動力不足，阻力位維持在50天線(29,155點)。而即將踏入五月，過往十年港股合共錄得8次跌市，五月效應值得留意。大市暫未見突破因素，投資者宜靜待調整機會買貨。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)