陳樂怡：數據顯示5月跌市機會大 宜靜候買貨
2021年04月28日 07:30
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港股周二(27日)好淡爭持，跌11點至28,941點。國指升2點至10,983點。科指升31點至8,516點。大市成交額為1,454億元。藥明生物(02269)配股折讓近7%減持逾百億元，股價插6%，為表現最差藍籌。航運股續升，中遠海控(01919)及海豐國際(01308)升4.6至7.6%。
中國3月半導體進口額創紀錄以來新高，媒體報道指業界出現不問價搶貨現象。事實上，晶片荒已經蔓延至各行各業，包括汽車、消費電子等，製造商產能亦因此受限，停產消息不絕。預計半導體漲價潮將會延續，進一步推升產業鏈的利潤率。而國際領先半導體產業鏈台積電、ASML首季業績亮麗，均優於預期。本港上市的晶片龍頭中芯(00981)、華虹(01347)表現具憧憬空間。投資者另可部署績優的ASM太平洋(00522)。
環球疫情再度升溫，帶動資金流入醫療板塊。其中，股價表現凌厲的藥明生物(02269)主要股東再次趁高減持，然而醫藥研發外包服務行業高速增長，而藥明龍頭地位穩固，具備優秀的盈利往績，建議趁調整作中線部署。信達生物(01801)在腫瘤免疫治療領域的產品管線豐富，與禮來的合作亦有助開拓海外市場，盈利前景可期。
此外，B股近期表現強勁，進取投資者可考慮榮昌生物(09995)及心通醫療(02160)，前者繼核心產品泰它西普3月在中國推出後，而另一款胃癌新藥亦預期快將獲批。後者核心產品首代VitaFlow產品定價及臨床試驗效果具優勢，長遠料可提升市場滲透率。
展望港股後市，國內五一假期將至，A股將於5月3至5日休市，港股通南向交易將在4月29日至5月5日暫停。而企業配股集資活動增加，吸走部分市場流動性。而本周多隻重磅股將會公布業績，投資者觀望企業業績，整體大市上升動力不足，阻力位維持在50天線(29,155點)。而即將踏入五月，過往十年港股合共錄得8次跌市，五月效應值得留意。大市暫未見突破因素，投資者宜靜待調整機會買貨。
個股推介方面， 永達汽車(03669)於2021年第一季收入按年上升91%至199.6億元人民幣，而盈利更急升近8倍至5.26億元人民幣，部分原因是因新冠疫情導致2020年同期基數較低。然而，與2019年首季比較，收入和盈利仍分別上升43%和52%。事實上，集團主營豪華汽車品牌銷售，銷量保持理想增長。此外，售後服務表現增長，再加上二手車銷售收入明顯上升所致。預計永達未來業務仍可保持較快增長。預期市盈率11倍，建議趁低收集。向上阻力位為16元，向下支持位為13元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)