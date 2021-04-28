道指收升3點　比特幣漲越5.5萬美元

●美匯指數報90.90；港匯企7.7613；離岸人民幣(CNH)跌至6.4824；美元兌日圓處108.76；歐元報1.2089，英鎊處1.3906。金價企1,776美元。布油報66.02美元，紐油漲至63.08美元。比特幣升上5.5萬美元。道指期貨偏軟。

●信用卡公司Visa首季收入按年跌2%至57.3億美元，市場預期為55.6億美；經調整每股盈利1.38美元，市場預期1.27美元。

●微軟首季收入按年增19%至417億美元，好過市場預期的410.3億美元，並創自2018年以來最大增幅。

●外國傳媒報道，有「新債王」之稱的DoubleLine資本舵手岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，現在尚未能確認美國通脹會否像聯儲局預期一樣只會短暫升溫，直言聯儲局經濟學家也是「靠估」。

●外媒引述行業高級管理層人士的消息稱，蘋果公司(Apple Inc.)在本周稍早時間開始實施新的用戶隱私限制措施，讓直接在Apple購買廣告的商戶提供更多有關其廣告效能的數據。消息認為，有關做法可能會使Apple比同業獲得更多競爭優勢。

●美國4月消費者信心指數由前一個月的109點升至121.7點，高於市場預期的113點，並是去年2月以來最高。

●美國2月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數按年升11.9%，高於市場預期的11.7%，並為2014年3月以來最大升幅，反映需求強勁和供應緊張的影響。

●港股ADR指數收報29,096點，升154點或0.53%。

●即月恒生指數夜期收報28,980點，升92點，高水38點，成交10,842張。

●紐約6月期油收報每桶62.94美元，升80美仙或1.29%；布蘭特6月期油收報每桶66.42美元，升31美仙或0.47%。

●紐約6月期金收報每安士1,778.8美元，跌約0.1%。

●火燒連環船！傳內地調查馬雲與螞蟻上市審批人員關係。

●香港3月整體出口升26.4%，進口漲21.7%。

●滙控首季意外多賺78%，倫敦股價直闖48元。

●新地以逾86億元奪得上水古洞住宅地，每呎樓面地價7,183元，較市場估值上限大幅高出約42.8%。