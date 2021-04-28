點解放寬禁聚港股都要跌？個市等緊咩？

港股每日有波幅但冇升幅，仲等緊運到！周二(27日)港府公布新一輪防疫措施，理論上放寬了禁聚，但股市不受刺激，繼續呆滯，皆因所謂「放寬」，仍取決於用家打疫苗的意願，要做到食肆員工同食客都全部打針，難度無異於如「跳水」比賽9.99分高動作，所以名義上「放寬」，實際上難在短期內取得好大成效。

再看下月香港開始放寬內地訪客來港「免檢疫」限制，到底會唔會出亂子，都要觀察。所以，站在香港經濟角度，關於防疫措施變化說不上是一面倒好消息，反而不明朗因素增加，所以股市悶局未見大變化，不無原因。

筆者都多次提過，好難估市況何時會突破，一係就呆等單邊市來臨，一係就炒股唔炒市，少理指數變化，主力攻個別股份。依家全球經濟一個好明顯的趨勢，就係物價上升，部分原因是晶片短缺、亦有部分原因是運費上升，又或供應端追不上需求回升的速度。反正，無論食品、日用品、原材料、消費電子產品等等，嚟緊都會加價。換言之，大家手上的錢，購買力可能會遞減，如何透過投資爭取較佳的回報，以抵銷相關的影響，是一個值得研究的課題。

受惠通脹的股類，包括大宗商品股、內險股等。本來，石油股也是好選擇，但礙於各國都話要減碳排放，加上油價升到咁上下，美國頁岩氣供應不絕，除非地緣政治風險急升，否則油價難復以往急飆的條件，故吸引力未如以往。

東網產經專欄作者 帥哥