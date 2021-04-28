施羅德：高通脹殺到　能源股值博

市場擔憂多國財政刺激方案和疫情後的開支急增可能推高通脹，近期債券孳息率大幅向上，引發了股票市場波動。按名義孳息率與美國抗通脹債券孳息率差額計算的5年通脹預期，已從疫情期間的低位大幅回升至現時2.5%的水平，是自2008年以來的最高水平。

一般而言，適度通脹通常會伴隨着經濟、企業利潤和股價的增長，因此對股市有利。然而，若經濟增長過熱而通脹又太高，形勢便有可能會迅速轉為對股市投資者不利。幸好，通脹升溫並不是對所有板塊都會帶來同樣的影響，部分表現可能會相對穩健。

通脹對沖是能夠在物價上升時提供風險保護的一種投資。不同股票板塊到底有多經常能夠做到這一點？他們所提供的保護又有多大呢？雖然股市在通脹高企和持續向上的情況下一般都表現低迷，但從行業的層面而言，投資者仍有可能在個別板塊避險，包括石油及天然氣公司在內的能源行業便是其中之一。這類公司以往有71%時間跑贏通脹，而每年平均實際回報更達到9%。這是相對直觀的結果，因能源股收入是與作為通脹指數關鍵組成部分的能源價格掛鈎。因此，這些股票的表現在通脹升溫之際亦自然做好。

另一種可以在通脹風險中提供保護的是房地產投資信託基金，以往有67%時間跑贏通脹，並平均錄得4.7%實際回報。他們能夠通過持有的房地產資產轉嫁租賃合約和房地產的價格升幅，從而對沖部分通脹風險。

相反，房地產按揭信託是表現最遜色的行業之一。正如債券一樣，房地產按揭信託的票息價值會隨着通脹上升而下降，繼而讓孳息率上升和價格下跌，以作彌補。

這個道理同樣適用於資訊科技股未來的利潤增長預期。由於相關企業大部分的現金流預期需要到遙遠的未來方能實現，在通脹升溫的情況下，按現價計算的現金流價值便將明顯地低得多。另方面，由於金融股的現金流通常都是集中地以較短時間實現，因此表現亦相對較好。

然而，高通脹仍有可能帶來負面影響，對銀行而言更是如此，因為這會蠶食未來方會償還的現有貸款現值。

公用股只有50%時間能夠跑贏通脹，表現略為令人失望，雖然本質上是壟斷企業，按道理應該可將上漲的成本轉嫁予消費者，藉以維持毛利率，但在現實中，監管部門通常會介入，讓這些公司無法完全轉嫁成本。

此外，由於公用股的業務和派付的股息較穩定，因此在交易中通常會被視為「債券替代品」，這意味着當通脹上升(及債券價格下跌)時，他們被拋售的情況將較其他行業嚴重。

同時，雖然黃金通常會被投資者視作對沖貨幣貶值的理想選擇，但貴金屬及採礦行業企業的往績則好壞參差。平均而言，這類企業在通脹高企及持續上升的環境下可錄得8%的平均實際回報，但實際的兌現機率就像「擲公字」一樣，以往只有47%的時間能夠跑贏通脹，遠低於很多其他行業。

概括而言，若通脹確實在某個階段出現回升，股票價格或會因此出現負面反應。不過，一些行業消化這些影響的能力可能較強，有的行業更有機會因此受惠。

施羅德投資管理(香港)