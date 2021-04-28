陳錦興：維達國際續優　咩位買得？

維達今年3月底止首季淨利潤按年升46.5%至5.53億元，淨利潤率擴大1.4個百分點至12.4%。經營溢利增長33.5%至7.03億元，毛利率增加1.4個百分點至38.9%，主要是由於產品組合優化。季內總收益增長30.7%至44.7億元，其中36.64億元來自紙巾分部；8.06億元來自個人護理分部。當中內地收益增長45.9%。

今年首季收入及盈利表現均勝預期，維達目前木漿庫存超過六個月，加上嚴謹價格管控，預期即使木漿成本高企，未來幾季亦可維持較高毛利率。此外，首季Tempo品牌紙巾中國市場銷售額按年增長逾80%，女性衞生用品更增長100%，反映其產品高端化策略奏效。

過去兩年，維達盈利增長分別為75%及65%，疫情下仍能保持增長動力。今年內地經濟全面復甦，生活必需品的市場競爭趨緩，而疫情及城市化更推動衞生及個人護理產品高端化，這有利於維達的業務發展，估計今明兩年盈利增長穩定。現價計，市盈率約15倍，估值並不昂貴。建議28港元吸納，向上阻力位為34元，向下支持位為25元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)