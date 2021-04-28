惠理基金：美債息趨升　金價撐得住

一般而言，美國實質利率與黃金價格存在負相關性。換言之，債息下跌時，金價上升；通脹預期上升時，金價亦會上升，反之亦然。現時，全球主要央行加大發債規模，以致債券供應大增，加上各國繼續維持甚或加大量化寬鬆的政策，令貨幣購買力下降，促使通脹升溫的憂慮持續發酵，導致美國10年期國債孳息率上升，並維持在1.6厘以上。由此觀之，當債息高企，金價自然受壓。

然而，黃金與債息的走勢並非必然呈相反方向。在2003年6月至2007年6月的債息上升周期，債息由3.1厘上升至5.3厘，同期金價亦由每安士356美元升至647美元，升幅逾80%。無獨有偶，自2020年3月以來的過去一年，美國10年期國債息率由0.67厘升至近期最高1.74厘，金價亦上升了8.3%。筆者認為，縱然環球經濟仍然波動，債息未來或有可能進一步上升，不過金價仍有機會擺脫債息上升的短期影響，繼續上升。

歷史告訴我們，大牛市期間通常會出現調整及回試前歷史高位。以2001至2011年的大牛市為例，金價2008年在回試1970年代的650美元高位後，才於2011年創下1,920美元的歷史新高。而金價目前正正是在2020年7月創2,075美元的歷史新高後，出現短期調整，回試2011年高位1,920美元。假如歷史重演，金價其後將有望再創新高。

眾所周知，黃金是一種避險資產，與傳統股票等風險資產之間的相關性頗低，尤其是在市況波動時，黃金更能發揮其避險的特性。例如在2008年金融海嘯中，對比起風險資產的恐慌性拋售，金價仍能屹立不倒，維持在約700美元的水平。隨着環球經濟強力反彈，疫苗接種率逐漸提高，加上印度和中國的結構性經濟改革，以及政策調整帶來的黃金需求等種種基本因素支持下，我們相信黃金消費及其價格增長指日可待。

惠理基金