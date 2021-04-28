滬綜指偏軟　兩市融資餘額少24億人民幣

滬深3大股指升跌不一，滬綜指低開10點或0.3%，報3,432點；深成指低開25點或0.18%，報14,238點；創業板指高開4點或0.16%，報2,990點。

貴州茅台低開4%，其首季淨利潤按年增長6.57%，遠不及疫情前水平。五糧液亦低開2.4%，其去年營收和淨利潤均增超14%，產品銷量增長逾5%，庫存下滑逾44%。

此外，茅台集團正組織各酒類子公司對現有品牌、產品和經銷資源進行全面清理和評估，確定長遠保留品牌和過渡期品牌，確保到2023年底建成完善的「1+3+N」的品牌體系。同時督促子公司制訂2021年品牌瘦身規劃，打造大單品，逐步淘汰業績低下的品牌，控制品牌產品數量，鼓勵子公司培育自主知識產權品牌，力爭2021年底前全面完成停用集團LOGO工作。

中國人民銀行公開市場將進行100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.4853，較上日上調71點子。

截至周二(27日)，上交所融資餘額報7,997.85億元，按日減少8.22億元；深交所融資餘額報7,168.56億元，按日減少16.26億元；兩市合計15,166.41億元，按日減少24.48億元。