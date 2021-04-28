國際銅價逼近1萬美元大關　破頂在即…

隨着大規模經濟刺激措施、新冠疫苗上市，加上應對氣候變遷的承諾，全球經濟正從疫情復甦，這讓銅價的驚人的升勢持續，可望突破10,000萬美元以上的歷史高點。

外電報道，倫敦銅價昨(27日)延續升勢，創10年來的最高水平，因為全球經濟增長前景，支持從鋁到鐵礦石等一系列金屬市場的上升。大宗商品目前正在邁向上個超級周期的高點邁進，上次靠着中國內地訂單激增，大宗商品價格在2000年代初飆升。

倫敦交易所3個月期銅周二收在每噸9,855.5美元，升幅1.07%，即市升幅一度來到2.2%，至9,965美元，見2011年3月以來的最高水平，逼近2011年2月創下的每噸10,190美元的歷史高位。

業界關注，生產商在技術和監管壓力上，將難以彌補供給缺口。如產銅國智利，有港口工人正抗議政府的政策。長遠來看，生產商亦擔心提高採礦特許全費用的計劃，將會減少投資，並讓智利競爭力下降。

報道引述BMO Capital Markets分析師Colin Hamilton指出，儘管短期內，需求因素可能已經發揮了最大作用，但原物料和貨運的供應瓶頸仍在支撐銅市，與此同時，積極的全球中期增長狀態，將繼續提高金融市場對大宗商品的興趣。