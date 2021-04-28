福特汽車推動電池自主生產　斥1.85億元建立研發中心

福特汽車(美股：F)昨(27日)宣布，擬斥資1.85億美元設立電池研發中心，推動自主開發、生產電動車鋰電池。

外媒報道，佔地20萬平方英呎的研發中心「福特離子園區（Ford Ion Park）」，將設立在密西根州底特律地區，料明年落成，預計將聘請150名研究人員，新的投資也將加速福特轉型至電動汽車的生產。

福特表示，隨着新車型的問世，電動車正在從早期採用者轉型成早期多數，而該公司希望能領導這項轉變，並指全球半導體短缺凸顯了汽車業的需求，必須為即將到來的電動車浪潮提供更多電池等關鍵組件。

各家汽車大廠皆致力於打造自己的電池，以確保供應，福特電動車鋰電池目前主要由南韓大廠SK Innovation提供，未來將繼續和SK合作生產F-150等車型，但同時希望公司能有「靈活性」和「選擇性」，並在最終實現垂直整合。至於新的設施將協助該公司加快電動車研發並降低成本。

福特已承諾到2030年，將在歐洲實現全電動化，並支持加州州長的計劃，到2035年停止在加州銷售新的燃油車。