分析指華融爆雷顯示中國需要進行美式金融改革…

外電分析，中國最大「壞帳銀行」--中國華融資產前途未卜，凸顯中國迫切需要簡化其金融監管系統，並借鑑美國等其他國家的金融監管改革經驗，來一場「美式金融改革」！

報道指出，當投資者試圖對華融潛在重組尋求解釋時，將牽扯到多個政府機構，恐使問題更複雜化。內地財政部為華融的大股東，可能會將其股份出售給主權財富基金，從而轉移責任。中銀保監雖稱為最高監管機構，但其對公司財務決策的權力有限。中國央行則正考慮承擔華融的部分資產，以維持整體金融穩定。

在這些政府機構之上的則是「中國國務院金融穩定發展委員會」，由中國國務院副總理劉鶴擔任主席。報道指有迹象顯示，該委員會將擴大其職權範圍，並加強對當地金融機構的監督。

消息指，儘管監管機構已針對華融的命運進行數次會議討論，中國銀監仍是目前唯一一家對華融公開發表評論的機構。報道又認為，隨着中國與全球市場的關係愈來愈密切，前所未有的資金正流入中國，中國資金也更廣泛的投資海外，面對金融系統日益增加的挑戰，北京需以透明方式加強監管，這點變得愈來愈重要。

中國銀行央行副行長劉桂平在3月曾發表文章，敦促改革。他指出，內地金融規則過於分散，可以借鑑美國的《多德—法蘭克法案》及其他主要經濟體的金融改革經驗，內地需要一致的金融穩定法。他已就此向官方提交建議，祈望在條件成熟時盡快出台。不過，法律界認為，完成這項法案可能得花上3至5年的時間，由於風險事件接連出現，不僅損害市場，還波及金融及社會穩定性，因此迫切需要更多且強大法律工具。

外電又指，內地在監管金融機構的行為似乎不太一致，一方面是疏忽對華融的監管，導致該公司爆發財務危機；另一方面卻又警告像螞蟻集團這樣的公司影響力過大。經濟學家指出，內地市場曾經處於封閉，但現在隨着外國資本流入，資本卻在流失，這要求內地的法律及監管制度，必須與其他國家匹配。