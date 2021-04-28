分析指內地6G專利申請量稱霸　將引領衛星通訊…

內地國家知識產權權局知識產權權發展研究中心近日發布的《6G通訊技術專利發展狀況報告》顯示，全球6G通訊領域專利申請量超過3.8萬項，來自中國1.3萬多項，專利申請佔比35%，位居全球首位。其中，全球在衞星通訊技術領域專利申請2.5509萬項，來自中國的專利申請量最多，達到9,159件，佔比也有31%。

外媒分析文章指出，6G通訊重要發展方向是建構地面通訊網絡、衞星通訊網絡及深海遠洋網絡融合的實現空天海地一體化的全球連接。根據移動通訊的發展規律，大約每10年會更新一代移動通訊系統，並且秉承「商用一代，規劃一代」的發展原則。當前中國乃至全球6G研發的起跑線已現，大家都在爭先搶佔戰略性的6G技術高地。

中國科技部早在2019年11月就啟動由37家產學研機構參與的6G技術研發IMT-2030推進小組，並召開多場研討會。此外，通訊領域相關的標準組織ITU和3GPP對於6G相關標準的制定也給出計劃時間表。

報告指出，擁有諾基亞公司的芬蘭率先發布全球首份6G白皮書，對於6G願景和技術應用進行系統性展望；美國亦從2018年開始6G研究，前期研究包括對6G晶片的研究，並率先在空天海地一體化通訊特別是衞星網絡通訊展開研究實踐；南韓將6G超高頻段無線器件研發列為「首要」課題；日本則在6G關鍵性的太赫茲技術方面已經具有一定優勢。

目前對於6G的探討研究仍然處於願景架構階段，業界普遍認為在太赫茲技術、空天海地一體化技術、確定性網絡技術和基於AI的空口技術等6G關鍵技術是未來發展重點。

不過，全球6G通訊領域專利申請量排名前10位申請人中，日本、美國和南韓均有3家，依次是日本NEC、南韓大宇通訊、日本三菱電子、南韓電信研究院、南國三星電子、美國修斯網絡系統、日本NTT、美國高通和美國衞訊。中國僅有電子科技大學這一家大專院校位列全球申請第8位，國內通訊廠商、營運商和科研機構均未見列席。可見雖然專利數量上中國佔有絕對的主導地位，但實際上沒有一家企業類型的創新主體。

分析指，6G主要促進物聯網發展，傳輸能力比5G提升100倍，網絡延遲從毫秒降到微秒級，6G網絡將是一個地面無線與衞星通信集成的全連接世界，實現全球無縫覆蓋。