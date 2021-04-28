美銀警告再通脹風險不斷升溫　要繫緊安全帶…

據美國銀行的調查發現，美股財報季登場以來，美企提及通脹的次數是去年三倍多、創下該投行自2004年開始該調查以來最高紀錄。該行警告，投資者最好要繫緊安全帶，因為這意味通脹將出現強勁反彈。

外媒引述美銀的研究報告指出，就以往歷史來看，這項針對通脹次數的量化統計通常會領先消費者物價指數(CPI)一季，因此意指美國通脹將強勁彈升。報告指企業認為原物料、運輸與勞動成本增加，是推升通脹上揚的主要原因。隨着在消費、工業與原物料等領域的通脹壓力不斷升高，許多企業因為不堪成本攀升，正計劃或是已經調高售價。

報道引述Crossmark全球投資公司首席市場策略師Victoria Fernandez表示，真正問題將聚焦於這種短期通膨將多快轉移到長期通脹，後者主要是由就業市場與薪資增加所帶動。她警告，由於聯儲局的貨幣政策立場依然堅持偏鴿，投資者擔憂若它對通脹反應過慢，恐將導致市場波動上升。惟她補充，基於美國經濟在疫情期間重新開放，未來幾季包括在原物料等多項領域的通脹壓力增，預料持續時間不會太長，而真正持續長久的通脹，通常都是由薪資所帶動，首季財報發布迄今，企業獲利多符合或超出預期，亦為美股估值帶來支持。