傳迪士尼10月起關閉東南亞18個頻道

繼去年關掉台灣的3個FOX體育台，迪士尼(美股：DIS)將於今年10月起關閉東南亞及香港播放、一共18個頻道，其中至少有7個頻道目前仍在MOD及各大系統台播出

外媒報道，近日業內本就盛傳迪士尼準備放棄亞洲市場，昨(27日)就有新加坡員工收到公司內部的確認消息，指出將會在今年10月起一次性關閉18個頻道。迪士尼這次將關閉的頻道中，有17個都已有超過20年歷史，分別為Fox、福斯警匪頻道(Fox Crime)、福斯生活頻道(Fox Life)、FX、福斯動作頻道(Fox Action Movies)、福斯家庭電影頻道(Fox Family Movies)、福斯電影台(Fox Movies)、衛視電影台(Star Chinese Movies)、福斯體育台1至3台、衛視體育1至2台(Star Sports 1)、迪士尼頻道(Disney Channel)、迪士尼兒童頻道(Disney Junior)、國家地理悠人頻道(Nat Geo People)及衛視卡式台(SCM Legend)。

據講，是次全面退出的最主要原因，乃迪士尼打算全力推廣自家的串流服務「Disney +」。雖然迪士尼此次關閉電視頻道的決議對一般民眾來說影響不算太大，但體育迷恐怕最受波及，因為迪士尼有包括F1一級方程式賽車、世界摩托車錦標賽(MotoGP)、足球及各大網球公開賽等國際重大賽事的轉播權，而按照今年訂好的賽程分析，若迪士尼真的於10月全面關閉，屆時賽事恐怕都無法轉播，將會沒有比賽可看。