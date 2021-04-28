邵志堯：投資紙上談兵和實戰的分別

學懂游泳是否能完全不沾一滴水，單憑文字描述和圖片示範便可以嗎？筆者猜百分之百的人也說不可能，但是很多人學投資的時候卻認為，在書店裏買一些基本分析或技術分析便可以，看完後便會張無忌看完「乾坤大挪移」一樣，武功在兩個時辰內便特飛猛進，高估自己也看輕了市場，。憑這些功夫闖進市場，不消一時三刻便被人打斷全身經脈，動彈不起。

神劇「大時代」中除了主角丁蟹、方展博之外，其中一個關鍵的人物是方展博師傅葉天。葉天在教方的時候便問:「股票到底是甚麼？」，方答了一大堆東西，葉也說不是，股票是一個反映人性的地方，每一個成交背後有每一個人不同買賣的心情組合而成，有悲、有喜、有貪婪、有恐懼，要參透才知道。

要參透這個不能單靠文字和圖表去感受，你沒有到過戰場你很難想像到沙場中隆隆的炮聲、戰亡士兵的哀鳴、敵人埋伏的奸詐；要身歷其境和身上有幾度疤痕或子彈孔，在屍體裏爬出來才能到彼岸。所以，筆者建議是不可能只作紙上談兵，要捲起衫袖落場，用真金白銀參與，最好是短時間內的Day Trading，這是一個速成班，因為每天參與即下場機會大，每天有大量的買進、沽出和等待的信號，可供參與者試驗。李小龍為甚麼那麼能打， 因為他年輕時每天打架，從實戰中悟出道理。

文字和圖表是靜態的表述。財經書籍的作者只會挑選合適的圖表去引證，甚麼三個白武士肯定是怎樣怎樣，黑墓碑又會那樣那樣，在實戰的時候確實如此嗎？技術指標能有百分之七十命中率已很高，如果賠率是一比一，在大數法則下你的錢會如同賭場般增加，但實際情況市場是動態和千變萬化，每一次的形態都不一樣的，要臨場發揮才可以提高勝算，筆者建議是實質參與才能算數，因為有虧損才有痛感，有痛感才會學乖。

江西財經大學客座教授 邵志堯