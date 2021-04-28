【高盛推介】京東急彈　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團周二(27日)跌約0.4%，周三(28日)早段發力急彈，高開約2.7%後升幅擴大，高見312港元，突破過去兩周高位。

有報道指，京東旗下京東物流尋求於本周進行上市聆訊，並如成功通過，最早將於下月招股及掛牌，集資30億至40億美元。

觀察個股輪證資金流向，可見周二好倉獲資金轉向流入，當中認購證及牛證分別均有約80萬元，並見當日流入牛證的資金集中在280元以上收回價的產品。而熊證於周二並繼續獲資金流入。

京東購證18358，行使價341.08元，2021年6月30日到期，實際槓桿10.9倍，貼價、行使價310至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

京東購證18353，行使價368.2元，2021年7月27日到期，實際槓桿9.8倍，價外、行使價350至380元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

京東牛證52247，收回價290元，行使價287元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。

京東牛證60237，收回價280元，行使價277元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

京東沽證18730，行使價271.68元，2021年7月02日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿。

京東熊證69411，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率11.97倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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