【高盛推介】京東急彈 留意貼價購證
2021年04月28日 11:59
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團周二(27日)跌約0.4%，周三(28日)早段發力急彈，高開約2.7%後升幅擴大，高見312港元，突破過去兩周高位。
有報道指，京東旗下京東物流尋求於本周進行上市聆訊，並如成功通過，最早將於下月招股及掛牌，集資30億至40億美元。
觀察個股輪證資金流向，可見周二好倉獲資金轉向流入，當中認購證及牛證分別均有約80萬元，並見當日流入牛證的資金集中在280元以上收回價的產品。而熊證於周二並繼續獲資金流入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價310至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的京東購證(18358)。價外選擇可留意屬行使價350至380元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的中期京東購證(18353)。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上首三高槓桿之一的京東牛證(52247)。遠牛選擇可留意京東牛證(60237)。
京東購證18358，行使價341.08元，2021年6月30日到期，實際槓桿10.9倍，貼價、行使價310至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
京東購證18353，行使價368.2元，2021年7月27日到期，實際槓桿9.8倍，價外、行使價350至380元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
京東牛證52247，收回價290元，行使價287元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
京東牛證60237，收回價280元，行使價277元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
京東沽證18730，行使價271.68元，2021年7月02日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿。
京東熊證69411，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率11.97倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。